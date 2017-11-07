07.11.2017 | 16:56

До конца ноября в Министерство образования Пензенской области должна быть представлена проектно-сметная документация на ремонт школ в районах. Такое поручение дал главам администраций губернатор Иван Белозерцев.

«Мы формируем бюджет на очередной финансовый год, закладываем финансирование региональной программы ремонта сельских школ. Без документации не совсем понятно, сколько средств нужно на каждый конкретный район области. Муниципальные образования должны разработать ПСД до утверждения регионального и муниципального бюджетов, тем более что речь идет не о строительстве новых школ, а о ремонте крыш и фасадов, это не так сложно и затратно по времени», - пояснил глава региона.

Сейчас документацию представили 10 муниципальных образований Пензенской области. Это Бековский, Городищенский, Земетчинский, Колышлейский, Кузнецкий, Лунинский, Нижнеломовский, Пачелмский и Сердобский районы, а также город Заречный.

«Возможно, финансирование этой программы на 2018 год будет увеличено. Если есть возможность ее расширить, давайте вместе над этим работать», - отметил губернатор.