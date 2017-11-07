07.11.2017 | 12:25

Пензенские журналисты первыми узнали, о чем написали и что завещали наши предки в 1967 и 1977 годах. Эти два послания несколько десятилетий пролежали замурованными в стеле мемориала «Росток». Дата изъятия капсул из тайника - 7 ноября 2017 года, в день 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции.

«Была информация, что в 90-е годы письмо потомкам вскрыли. Вы видели даже: надколотая часть была у плиты. Готовясь к мероприятию, приняли решение вскрыть, посмотреть, что там», - рассказала начальник городского управления культуры Вера Фейгина.

После нескольких часов работы по вскрытию бетонной стены с тайником сначала была обнаружена магнитофонная пленка со звуковым вариантом послания, но время ее не пощадило.

«К сожалению, прослушать именно эту запись мы не сможем», - добавила Вера Фейгина.

Также внутри стены были обнаружены две капсулы с письменными вариантами посланий 1967 и 1977 годов. Спасателям пришлось аккуратно вскрыть стеклянную колбу.

Были серьезные сомнения, что документ сохранился: внутри емкости обнаружились влага и следы гниения. И вот настал исторический момент.

«Фантастика! Сохранилось! Все-таки его сделали на эластичном материале, не на бумаге, и письмо потомкам сохранилось», - подтвердил целостность документа один из вскрывавших колбу.

Речь в письме в духе пафосных докладов компартии, ничего сокровенного.

«Мы спокойны за свой завтрашний день, верим в будущее, верим в вас. Мы убеждены, что вы еще больше прославите великое дело коммунизма, с честью понесете красное знамя Октября в грядущее, осуществите самые дерзкие мечты человека», - говорится в последних строках письма.