06.11.2017 | 16:45

Центру работы с животными «Питомец» исполнилось три года. На праздник пришли волонтеры центра и простые пензенцы, неравнодушные к судьбе бездомных животных.

Иван Романов подарил свою поделку из пластилина.

«Это логотип «Питомца», а вот еще кот, который там был. С подарком мне мама помогла», - рассказал мальчик.

Также люди принесли корм, медикаменты и необходимые для животных вещи. Но все же главный подарок - в виде нового здания - зоозащитники ждут от городских властей.

С 2014 года сотрудники и обитатели «Питомца» ютятся в небольшом помещении на улице Курской. Сначала места хватало и людям, и четвероногим, потому что свою работу центр начинал всего лишь с нескольких кошек, а сейчас здесь более 120 животных.

«Чтобы в этом году у нас уже было собственное отремонтированное помещение и мы туда переехали», - загадала желание над свечками на торте сотрудница центра.

Кстати, новоселье центр «Питомец» может отпраздновать уже в ближайшее время.

«Пока у нас нет какого-то ответа по поводу Бийской, мы ждем. Мы надеемся, что будет положительное решение в нашу пользу и нам предоставят площадь, которая так необходима. Вроде как все должно решиться в ноябре», - рассказала исполнительный директор фонда «Рука помощи бездомным животным» Дарья Жалкина.