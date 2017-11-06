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Общество | Сослуживцы навестили могилу полицейского, погибшего в Чечне в 2000 году

06.11.2017|18:08
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Каждый год сослуживцы приезжают на кладбище, чтобы вспомнить тех, кто ушел совсем молодым. Валерий Костин, сотрудник патрульно-постовой службы Каменки, был убит в 2000 году в Урус-Мартане в Чечне. Костину было всего 24 года. Его сын Илья родился через 17 дней после гибели отца. Юноше скоро исполнится 17 лет.

В том роковом бою группа силовиков попала в засаду, погиб и Евгений Пуртов - начальник штаба Октябрьского отдела милиции.

«Такое сообщение… Мы все сразу спустились вниз, все сразу вооружились… Мы еще в учебке вместе учились, общались между собой, по работе общались. Здесь не просто был какой-то патриотический порыв, мы все были очень близки», - рассказал друг Валерия Костина Сергей Аверкин.

На кладбище сослуживцы собираются ежегодно и в любую погоду, возлагают цветы, поминают по русскому обычаю и включают «Колыбельную» Лены Василек.

«Мы считаем эту песню гимном нашей смены. Она фактически показала судьбу Натальи Костиной - один к одному. Единственное отличие в том, что там он пропал без вести, а здесь погиб», - отметил заместитель начальника управления госслужбы и кадров правительства области Михаил Салмин.

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Гость|06.11.2017 20:37|

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