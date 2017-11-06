06.11.2017 | 15:27

Врачи и медсестры подстанции № 1 скорой медицинской помощи отмечают юбилей. Учреждение, созданное осенью 1967 года и до сих пор располагающееся на улице Володарского, стало родоначальником экстренной службы в Пензе.

Фельдшер Антонина Жерикова работала там практически со дня основания.

«Всякие трудности были: непроходимые дороги, адреса не находили - далеко было. В основном нормально работали, все с энтузиазмом работали, всем все нравилось», - поделилась воспоминаниями ветеран труда.

Сейчас служба скорой помощи оснащена по последнему слову медицины: в ее арсенале современные автомобили, лекарства, специальное оборудование, средства связи.

«Все подстанции (как Пензы, так и районов) объединены в единую диспетчерскую службу: с единым управлением, с единым юридическим лицом. То есть мы можем ими управлять в режиме онлайн практически, решая как кадровые, так и материальные вопросы, имея в одном месте все. Это способствует мобильности управления и скорости доезда до пациента», - отметил главный врач областной станции скорой помощи Владимир Атякшев.

Для сотрудников подстанции № 1 скорой медицинской помощи устроили концерт. Особо отличившихся отметили дипломами и подарками от министерства здравоохранения региона.