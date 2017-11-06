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Общество | Недобросовестных подрядчиков не допустят к работе в Пензенской области

06.11.2017|14:57
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Губернатор Пензенской области предупредил, что в 2018 году в регионе к реализации проектов не допустят недобросовестных подрядчиков. Соответствующее заявление он сделал в понедельник, 6 ноября, на совещании в правительстве.

Если ранее какая-то выигравшая конкурс компания не справлялась с объемами, срывала сроки, ее необходимо запомнить.

«Компании, в работе с которыми возникали проблемы, в 2018 году на наших объектах работать не должны!» - поставил задачу подчиненным Иван Белозерцев.

По его мнению, так как 2017-й подходит к концу, уже можно судить о результатах ремонта и строительства дорог, выполнения программ благоустройства, ремонта образовательных учреждений и др.

«Подводя итоги, надо не просто планировать работу на будущий год, а уже сейчас готовить ПСД с тем, чтобы начать необходимые процедуры в конце января - начале февраля. Это даст возможность производить весь заявленный объем в летний период», - цитирует пресс-служба правительства главу региона.

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Гость|06.11.2017 15:41|

ДОБРО и СОВЕСТЬ.....

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