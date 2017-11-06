06.11.2017 | 10:46

С 23 декабря по 15 января пензенцы смогут на площади Ленина сфотографироваться и пообщаться с Дедом Морозом. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации в понедельник, 6 ноября.

По словам начальника управления культуры Веры Фейгиной, в районе площади разместится новогодний комплекс. Он будет состоять из домика Деда Мороза и деревянных конструкций в едином стиле, где расположится тематическая ярмарка с сувенирами, горячим чаем и выпечкой.

Главная елка в этом году будет стоять на площади Ленина. Около нее организуют спортивно-развлекательную программу, а также традиционно зальют каток.

«Домик Деда Мороза планируем установить рядом с главной елкой ближе к улице Московской. Будет составлен и размещен в общем доступе график, когда можно будет пообщаться и сфотографироваться со сказочным персонажем», – уточнила Вера Фейгина.

Планируется, что Дед Мороз станет общаться с гостями один час в день.

С 15 по 23 декабря ему также можно будет написать письмо, для этого рядом с домиком установят специальный ящик.