05.11.2017 | 13:59

Кузнечане Дарья и Андрей познакомились 2 января 2013-го на катке. Каждую годовищину встречи они приходили в ледовый дворец и официально оформлять отношения отправились сюда же - на радость юным посетителям «Арены».

Гости и ведущие праздника готовились соответствующим образом: одним предстояло выйти на лед, другим - занять места на трибунах.

Виновники торжества на льду держались увереннее, чем приглашенные друзья. По их словам, они почти каждые выходные проводят на катке.

«Мы просто любители покататься. Нам нравится активный образ жизни, хотя никогда ничем серьезным мы не занимались. Правда, одно время муж увлекался хоккеем, но не прижилось у него. А вот просто покататься вечером мы любим», - рассказала Дарья.

Подобная выездная регистрация брака прямо на ледовой арене проводилась в Кузнецке впервые.