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Общество | Парк снегоуборочной техники «Пензадормоста» требует обновления

05.11.2017|15:10
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Под шум работающих моторов депутаты Пензенской городской думы во главе с Валерием Савельевым осматривали парк уборочной техники муниципального предприятия. Зимой от этих машин и коллектива сотрудников будет зависеть проходимость дорог.

«Вся техника, предназначенная для первоочередной обработки, готова. Это 65 единиц», - уточнил и. о. директора МУП «Пензадормост» Юрий Парастаев.

Последний раз парк обновлялся в 2015-м. Тогда закупили несколько комбинированных машин и снегопогрузчиков.

По мнению тех, кто обслуживает магистрали, чтобы своевременно и качественно убирать город, нужно в год менять по 5-8 спецавтомобилей.

«Как вы приобретаете запчасти», - поинтересовался депутат Анатолий Овчаренко.

«С ремонтом тяжело. Цены растут, но мы выкручиваемся. На закупку запчастей мы проводим торги», - объяснил Юрий Парастаев.

«Необходима замена техники и приобретение новой. Депутаты, конечно, поддержат. Сейчас идет формирование бюджета, естественно, мы будем рассматривать и этот вопрос в том числе», - отметил глава города Пензы Валерий Савельев.

А пока остается беречь то, что есть, и при этом быстро реагировать на все зимние сюрпризы погоды.

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Гость|05.11.2017 15:26|

Спектакль ...

Гость|05.11.2017 15:32|

Сатира

Гость|05.11.2017 15:32|

Не спектакль, а Квест синемоушн " Поймай снежинку":)

Гость|05.11.2017 15:47|

Кое кто знает маленькую тайну .

Имя: Гость
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