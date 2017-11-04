04.11.2017 | 12:38

В преддверии 100-летия Октябрьской революции жители села Старый Валовай Пачелмского района Пензенской области обновили памятник Ленину и благоустроили территорию возле него.

На ленинский субботник вышли сотрудники администрации, домов культуры, библиотек, социальных служб.

«Глава администрации Чкаловского сельсовета Александр Мерзликин сдержал свое слово и освободил вождя мирового пролетариата из плена деревьев, кустарников и сорной растительности», - пишет газета Пачелмского района «Родная земля».

Как сообщает издание, представители старшего поколения постарались вернуть памятнику хотя бы часть былого величия. Они вырубили кусты и расчистили территорию, восстановили фундамент и постамент, а самого Владимира Ильича покрыли краской серебрянкой.