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Общество | В селе Старый Валовай Пачелмского района обновили памятник Ленину

04.11.2017|12:38
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В преддверии 100-летия Октябрьской революции жители села Старый Валовай Пачелмского района Пензенской области обновили памятник Ленину и благоустроили территорию возле него.

На ленинский субботник вышли сотрудники администрации, домов культуры, библиотек, социальных служб.

«Глава администрации Чкаловского сельсовета Александр Мерзликин сдержал свое слово и освободил вождя мирового пролетариата из плена деревьев, кустарников и сорной растительности», - пишет газета Пачелмского района «Родная земля».

Как сообщает издание, представители старшего поколения постарались вернуть памятнику хотя бы часть былого величия. Они вырубили кусты и расчистили территорию, восстановили фундамент и постамент, а самого Владимира Ильича покрыли краской серебрянкой.

Источник — Фото с сайта rodzem58.ru
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