04.11.2017 | 13:03

В городе Кузнецке Пензенской области идет реконструкция городского фонтана на центральной площади. Часть работы уже проделана: отремонтирована насосная станция, смонтирована опалубка, изготовлен армированный каркас чаши. Сейчас рабочие занимаются облицовкой парапета фонтана.

По словам первого заместителя главы администрации Кузнецка Владимира Трошина, в ближайшее время начнется прокладка инженерных сетей, подключение автоматики и оборудования, которое будет обеспечивать циркуляцию воды в фонтане.

«До конца недели на объекте проведут сварочные работы. Обновленный фонтан подрядчики обещают сдать в середине ноября», - сообщает пресс-служба администрации Кузнецка.