Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|4 ноя 2017|14:02
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  68.08  |  $  58.43
 

Общество | На площади Ленина в Пензе прошел праздничный митинг

04.11.2017|12:10
Печать

В субботу, 4 ноября, на площади Ленина в Пензе состоялся праздничный митинг в честь Дня народного единства. О том, как он проходил, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Праздник начался с шествия колонн, представляющих районы Пензы. На площадь вышли представители трудовых коллективов, студенчества, органов власти.

Губернатор Иван Белозерцев, выступая с трибуны, напомнил о подвиге предков: «В 1612 году, в Смутное время, представители разных сословий, национальностей и религий объединились, чтобы дать отпор польским интервентам и отстоять независимость Родины. Враг получал отпор и в 1812-м, и в 1941-м ценой огромных усилий, самопожертвования многих наших соотечественников, заплативших своими жизнями за свободу своей страны и своего народа».

Иван Белозерцев отметил, что и сегодня многонациональному народу Российской Федерации приходится переживать сложный период.

«История учит нас, что в кризисные времена народ всегда объединяется, чтобы решить стоящие перед ним масштабные проблемы. Для нас сегодня это - создание новых рабочих мест, повышение производительности труда, улучшение качества и доступности образования и здравоохранения, решение многих вопросов социальной сферы. Только объединив усилия, мы сможем добиться процветания родного Пензенского региона, его дальнейшего развития вместе с великой Россией», - резюмировал губернатор.

Перед участниками митинга также выступили депутат Государственной Думы РФ Иван Фирюлин, победитель регионального конкурса «Учитель года - 2017» Анна Макарова, делегаты XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи Мария Романенко и Виталий Лукин.

Торжественный митинг закончился праздничным концертом лучших творческих коллективов.

0
0
0
0
 
Гость|04.11.2017 12:40|

Странная страна,где на праздник сгоняют подневольных.Не идёшь на митинг меняй работу.

Гость|04.11.2017 13:10|

А что губернатор не напомнил о феврале кровавом воскресенье 1905,о Октябрьской революции 1917г,Гражданской войне,о голоде, продразвёрстках,раскулачивания,ссылках и тд и тп???в советское время с 81-91г в учебниках истории это проходили.

Гость|04.11.2017 13:14|

Хоругви какие-то не те... Да и наряды... Это болельщики какого клуба ?

Гость|04.11.2017 13:19|

Вечером по телевизиру скажут, что во всех городах страны прошли праздничные шествия и демонстрации. При этом каждый знает, что это принудиловка, от рядового сотрудника, вышедшего по указанию начальства, до самого начальства. Кому все это надо???

Гость|04.11.2017 13:26|

А что у них за синии шарфики))))наш цвет красный в честь Красного Октября 1917г!нам память не стереть,историю как бы не переписывали,мы чтим и помним подвиг дедов!!!расскажем потомкам!!!

Гость|04.11.2017 13:27|

Какая это Молодая гвардия?

Вот Молодая гвардия!

youtu.be/yBnCo2SKafU

Гость|04.11.2017 13:30|

А тут стая пингвинов в шарфах.

Гость|04.11.2017 13:33|

Гость писал(a):

04.11.2017 13:26|

А что у них за синии шарфики)))

А мне кажется они голубые цветом.

Гость|04.11.2017 13:38|

Как же прекрасно, когда в любую погоду люди выходят толпами на улицу и идут на митинг

Гость|04.11.2017 13:41|

Ну кто знает когда же в городе цирк построят или достроят ну так на клоунов хочется посмотреть.

Гость|04.11.2017 13:41|

Это очень показательно, когда люди показывают свое не безразличие и радуются празднику

Гость|04.11.2017 13:42|

Жители нашего региона любят свой родной город, радуются и переживают всем событиям в нем

Гость|04.11.2017 13:43|

Каждый день у нас проходит чаще всего в стандартной своей стези, а тут праздник да еще и выходные) круто же!

Гость|04.11.2017 13:45|

Тут надо радоваться не столько выходному, а сколько у нас действительно единых национальностей в стране

Гость|04.11.2017 13:45|

Гость писал(a):

Гость|04.11.2017 13:41|

Это очень показательно, когда люди показывают свое не безразличие и радуются празднику

Гость|04.11.2017 13:42|

Жители нашего региона любят свой родной город, радуются и переживают всем событиям в нем

Гость|04.11.2017 13:43|

Каждый день у нас проходит чаще всего в стандартной своей стези, а тут праздник да еще и выходные) круто же!

О, хвальбун на работу вышел. Давай, лей патоку :))

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!