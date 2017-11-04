04.11.2017 | 12:10

В субботу, 4 ноября, на площади Ленина в Пензе состоялся праздничный митинг в честь Дня народного единства. О том, как он проходил, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Праздник начался с шествия колонн, представляющих районы Пензы. На площадь вышли представители трудовых коллективов, студенчества, органов власти.

Губернатор Иван Белозерцев, выступая с трибуны, напомнил о подвиге предков: «В 1612 году, в Смутное время, представители разных сословий, национальностей и религий объединились, чтобы дать отпор польским интервентам и отстоять независимость Родины. Враг получал отпор и в 1812-м, и в 1941-м ценой огромных усилий, самопожертвования многих наших соотечественников, заплативших своими жизнями за свободу своей страны и своего народа».

Иван Белозерцев отметил, что и сегодня многонациональному народу Российской Федерации приходится переживать сложный период.

«История учит нас, что в кризисные времена народ всегда объединяется, чтобы решить стоящие перед ним масштабные проблемы. Для нас сегодня это - создание новых рабочих мест, повышение производительности труда, улучшение качества и доступности образования и здравоохранения, решение многих вопросов социальной сферы. Только объединив усилия, мы сможем добиться процветания родного Пензенского региона, его дальнейшего развития вместе с великой Россией», - резюмировал губернатор.

Перед участниками митинга также выступили депутат Государственной Думы РФ Иван Фирюлин, победитель регионального конкурса «Учитель года - 2017» Анна Макарова, делегаты XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи Мария Романенко и Виталий Лукин.

Торжественный митинг закончился праздничным концертом лучших творческих коллективов.