03.11.2017 | 15:04

На улице Привокзальной, в районе станции Пенза II, в одном из расселенных домов случился пожар. Возгорание произошло в полночь.

«Выскочила, взяла ведро с водой. Обратили внимание, что горят полы в одной из квартир. Увидела начало пожара дежурная по парку», - рассказала местная жительница Ольга Кузнецова.

Железнодорожники подогнали локомотив и начали тушить огонь, к ним на подмогу приехали пожарные расчеты. С возгоранием справились. В его причинах местные жители даже не сомневаются.

«Это был явно поджог», - уверена Ольга.

На этой улице многоквартирные дома барачного типа давно расселены. Сейчас они являются местом обитания бродяг и проходимцев, которые уже не раз устраивали здесь файер-шоу. И самое страшное, что в нескольких метрах от источника потенциальной опасности находится крупный железнодорожный узел. На путях регулярно стоят составы, перевозящие бензин и газ.

«Мы боимся. Представляете, какой здесь может быть пожар? Эти бараки все давнишние, все сухие, там бревна, шпалы, все такое. Если это все полыхнет, тут будет огромное-огромное зарево. Нам очень страшно, мы просим принять меры. Мы вынуждены ходить ночами, вот с собаками ходим, чтобы хотя бы как-то отпугнуть людей», - попросила другая жительница улицы Привокзальной Татьяна Устинова.

Местные давно просят снести эти брошенные дома, чтобы жить в безопасности. Представители городской администрации заверили граждан, что по плану это произойдет к 2026-му году.