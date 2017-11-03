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Общество | В Пензенской области отремонтировали шесть километров трассы Р208

03.11.2017|09:35
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В Пензенской области введен в эксплуатацию участок федеральной трассы Р208 Тамбов - Пенза после капитального ремонта шести километров - с 272-го по 278-й.

Для укладки верхнего слоя покрытия проезжей части использовался щебеночно-мастичный асфальтобетон с повышенными сцепными свойствами и устойчивостью к нагрузкам.

Также приведены в нормативное состояние обочины и откосы, система водоотвода и водопропускные трубы, обустроены посадочные площадки и автопавильоны, установлено 111 дорожных знаков и 6 километров барьерного ограждения, нанесена разметка термопластиком.

«В текущем дорожно-строительном сезоне будет сдан в эксплуатацию еще один, 9-километровый, участок капитального ремонта на трассе М5 «Урал» в Бессоновском районе около города Пензы (с 617-го по 626-й км)», - сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».

В начале октября сообщалось, что в 2017 году отремонтировано уже более 80 километров федеральных дорог, проходящих по территории региона. С учетом вышеперечисленных участков общая протяженность восстановленного полотна составит более 100 километров.

Источник — Фото пресс-службы ФКУ «Поволжуправтодор»
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Гость|03.11.2017 10:00|

В конце делали все наспех. В итоге на некоторых участках асфальт не очень хорошо положили.Так что хватит на пару зим.

Гость|03.11.2017 10:01|

О дачниких как всегда не подумали где им там разворачиваться так как многие живут все лето и ездят за родниковой водой в Сурские зорт и многие ездят в стороны Колышлея и Тамбова к родственникам

Гость|03.11.2017 10:08|

Три больших дачных массива - о дачниках никто не подумал.... Люди как мусор как всегда

Имя: Гость
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