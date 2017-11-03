03.11.2017 | 14:29

В педагогическом институте ПГУ ученые, краеведы, представители власти, а также студенты приняли участие в заседании круглого стола на тему «Революция 1917 года в России как фактор формирования национальной исторической памяти».

«Юбилей исторических событий позволяет актуализировать нужную информацию для исторической памяти, для того чтобы у нас было единое представление о нашей истории, а не разорванное», - подчеркнула декан историко-филологического факультета ПГУ Ольга Сухова.

«Революция - это исторический факт, это трагедия народа, это трагедия власти, которая не смогла своевременно выучить уроки истории XIX века, уроки истории бунтов XVII века и не смогла выстроить такую систему отношений, которая позволила бы избежать этой революции», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Во время работы круглого стола прозвучало несколько докладов, которые и вызвали обсуждения.

«Я, например, посвятил свое выступление революции и проблеме образования. Дело в том, что в ходе революции одни думают о революции, о борьбе за власть, о свержении или защите существующих порядков, а другие думают и думали о совершенно мирных делах, о созидательных делах», - рассказал доцент кафедры историко-филологического факультета ПГУ Вячеслав Власов.

По итогам мероприятия будут созданы методические рекомендации для педагогов, которые занимаются преподаванием истории школьникам и студентам.