В субботу, 4 ноября, в День народного единства, полиция Пензенской области будет обеспечивать безопасность граждан при проведении массовых мероприятий.
4-го числа праздник планируется провести в 38 населенных пунктах региона. Предполагается, что в торжествах примут участие более 14 000 человек.
«В охране общественного порядка будут задействованы 340 сотрудников полиции, а также более 150 представителей общественных объединений правоохранительной направленности», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.
7-го числа мероприятия намечены в шести населенных пунктах с числом участников более 3 400 человек. В этот день за безопасность граждан будут отвечать 95 полицейских и около 30 общественников.
Кроме того, 4 ноября в усиленном режиме будут нести службу сотрудники регионального управления Росгвардии.
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