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Общество | В День народного единства охранять порядок в области будут 340 полицейских

03.11.2017|15:02
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В субботу, 4 ноября, в День народного единства, полиция Пензенской области будет обеспечивать безопасность граждан при проведении массовых мероприятий.

4-го числа праздник планируется провести в 38 населенных пунктах региона. Предполагается, что в торжествах примут участие более 14 000 человек.

«В охране общественного порядка будут задействованы 340 сотрудников полиции, а также более 150 представителей общественных объединений правоохранительной направленности», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

7-го числа мероприятия намечены в шести населенных пунктах с числом участников более 3 400 человек. В этот день за безопасность граждан будут отвечать 95 полицейских и около 30 общественников.

Кроме того, 4 ноября в усиленном режиме будут нести службу сотрудники регионального управления Росгвардии.

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Гость|03.11.2017 16:47|

Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://u.yool.so/kachok

Гость|03.11.2017 16:47|

Я таки не понял. Это што, сотрудников полиции будет 340 человек на службе, а Хвардейцев всего 100 штук?

ссылка на PenzaInform.ru

У них что народу нет? Может ВЕСЬ личный состав Управления на улицы города и области выставить? Гляди и 200 гвардейцев будет (а там и 300!!!) и МИР будет спать спокойно... Или им с гражданами не дано работать? Всё бумаги, бумаги...Указиловки, ОргМУ...Слабо выйти-то на улицы родного (надеюсь) города и блеснуть гвардейской статью в ГЗ и главное ИНТЕЛЛЕКТОМ?

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