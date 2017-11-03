03.11.2017 | 15:02

В субботу, 4 ноября, в День народного единства, полиция Пензенской области будет обеспечивать безопасность граждан при проведении массовых мероприятий.

4-го числа праздник планируется провести в 38 населенных пунктах региона. Предполагается, что в торжествах примут участие более 14 000 человек.

«В охране общественного порядка будут задействованы 340 сотрудников полиции, а также более 150 представителей общественных объединений правоохранительной направленности», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

7-го числа мероприятия намечены в шести населенных пунктах с числом участников более 3 400 человек. В этот день за безопасность граждан будут отвечать 95 полицейских и около 30 общественников.

Кроме того, 4 ноября в усиленном режиме будут нести службу сотрудники регионального управления Росгвардии.