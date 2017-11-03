Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|3 ноя 2017|16:49
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
  68.08  |  $  58.43
 

Общество | Пензенцев приглашают на митинг в честь Дня народного единства

03.11.2017|15:49
Печать

Мэр Пензы Виктор Кувайцев пригласил жителей города на торжественный митинг, который состоится на площади имени В. И. Ленина 4 ноября, в День народного единства.

«Мы приглашаем всех жителей и гостей города Пензы принять участие в этом событии, чтобы показать пример сплоченности, проявить взаимное уважение друг к другу, выразить радость и гордость за свой город, за любимый край, за великую Россию!

Дорогие земляки! День народного единства – праздник граждан России, а значит, каждого из нас. Будущее создается сегодня, и только вместе мы можем сделать его достойным и процветающим!» - обратился к пензенцам Виктор Кувайцев.

Митинг начнется в 10:00. Получасом ранее к площади Ленина по улице Московской пройдут две колонны. Одна - Первомайского и Октябрьского районов - от областного драматического театра, другая - Железнодорожного и Ленинского районов - от улицы Максима Горького.

0
0
0
0
 
Гость|03.11.2017 16:10|

А печеньки кому будут давать?

Гость|03.11.2017 16:12|

какого единства кто с кем не ясно и не понятно.

Гость|03.11.2017 16:12|

Непосредственной причиной введения нового праздника была запланированная правительством отмена празднования 7 ноября, которое в сознании людей связано с годовщиной Октябрьской революции 1917 года.

Не пойду.

Гость|03.11.2017 16:39|
Гость|03.11.2017 16:45|

Скоро все поедете в Сибирь в деревянных вагонах - лес валить.

Гость|03.11.2017 16:46|

Кого уже обязали идти от работы для изображения единства? Студенты, учителя, как обычно ?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!