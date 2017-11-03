03.11.2017 | 15:49

Мэр Пензы Виктор Кувайцев пригласил жителей города на торжественный митинг, который состоится на площади имени В. И. Ленина 4 ноября, в День народного единства.

«Мы приглашаем всех жителей и гостей города Пензы принять участие в этом событии, чтобы показать пример сплоченности, проявить взаимное уважение друг к другу, выразить радость и гордость за свой город, за любимый край, за великую Россию!

Дорогие земляки! День народного единства – праздник граждан России, а значит, каждого из нас. Будущее создается сегодня, и только вместе мы можем сделать его достойным и процветающим!» - обратился к пензенцам Виктор Кувайцев.

Митинг начнется в 10:00. Получасом ранее к площади Ленина по улице Московской пройдут две колонны. Одна - Первомайского и Октябрьского районов - от областного драматического театра, другая - Железнодорожного и Ленинского районов - от улицы Максима Горького.