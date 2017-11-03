03.11.2017 | 13:15

В субботу, 4 ноября, сотрудники Росгвардии будут помогать охранять общественный порядок во время проведения мероприятий по случаю Дня народного единства.

Весь личный состав будет переведен на усиленный вариант несения службы. В выполнении задач по обеспечению безопасности населения задействуют более 100 сотрудников.

«С военнослужащими и сотрудниками регионального управления Росгвардии проведены строевые смотры, на которых начальники отделов и самостоятельных служб проверили внешний вид своих подчиненных, а также знания по соблюдению дисциплины при вежливом обращении с гражданами», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы будут дежурить круглосуточно до завершения праздничных мероприятий.