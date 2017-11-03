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Общество | 4 ноября более 100 росгвардейцев будут нести службу в усиленном режиме

03.11.2017|13:15
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В субботу, 4 ноября, сотрудники Росгвардии будут помогать охранять общественный порядок во время проведения мероприятий по случаю Дня народного единства.

Весь личный состав будет переведен на усиленный вариант несения службы. В выполнении задач по обеспечению безопасности населения задействуют более 100 сотрудников.

«С военнослужащими и сотрудниками регионального управления Росгвардии проведены строевые смотры, на которых начальники отделов и самостоятельных служб проверили внешний вид своих подчиненных, а также знания по соблюдению дисциплины при вежливом обращении с гражданами», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы будут дежурить круглосуточно до завершения праздничных мероприятий.

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Гость|03.11.2017 13:40|

penzainform.ru писал(a):

будут дежурить круглосуточно до завершения праздничных мероприятий
это как?

Имя: Гость
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