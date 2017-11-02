02.11.2017 | 12:00

В Пензе организованы четыре точки бесплатного Wi-Fi. Они расположены на Фонтанной площади, в районе стелы «Росток» на набережной Суры, в сквере имени Пушкина и на площади имени Ленина.

В перспективе в городе будут установлены информационные таблички с указанием направления движения к туристическим объектам и сведениями о зоне бесплатного доступа к Интернету.

Еще одно оригинальное новшество, которое планируется внедрить в местах отдыха горожан, - скамейка, которая позволяет по сети Wi-Fi загрузить на смартфон или планшет одно из 150 литературных произведений и тут же начать его чтение.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, сейчас ведутся переговоры с региональными операторами связи о расширении сотрудничества в данном направлении.