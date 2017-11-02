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Общество | В центре Пензы появились точки бесплатного Wi-Fi

02.11.2017|12:00
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В Пензе организованы четыре точки бесплатного Wi-Fi. Они расположены на Фонтанной площади, в районе стелы «Росток» на набережной Суры, в сквере имени Пушкина и на площади имени Ленина.

В перспективе в городе будут установлены информационные таблички с указанием направления движения к туристическим объектам и сведениями о зоне бесплатного доступа к Интернету.

Еще одно оригинальное новшество, которое планируется внедрить в местах отдыха горожан, - скамейка, которая позволяет по сети Wi-Fi загрузить на смартфон или планшет одно из 150 литературных произведений и тут же начать его чтение.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, сейчас ведутся переговоры с региональными операторами связи о расширении сотрудничества в данном направлении.

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Гость|02.11.2017 12:32|

Хорошее дело.

Гость|02.11.2017 12:46|

А скорость?

Гость|02.11.2017 12:50|

Проблем больше нет как интернет

Гость|02.11.2017 12:50|

Когда в сквере Лермонтова появятся?

Гость|02.11.2017 12:51|

Человек 100 на канал как сядут, и роутер упадёт!

Гость|02.11.2017 13:29|

Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://u.yool.so/kachok

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