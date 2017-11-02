02.11.2017 | 09:14

В Пензе 86 участков находятся на контроле после осуществления земляных работ. Данная информация была озвучена на совещании по вопросу восстановления благоустройства после разрытий в среду, 1 ноября.

Как сообщил и. о. директора Департамента ЖКХ г. Пензы Денис Леонтьев, асфальтобетонное покрытие нарушено на 64 объектах, грунтовое - на 22. При этом он подчеркнул, что многие разрытия, которые числятся за МКП «Теплоснабжение г. Пензы», ООО «Горводоканал» и Мордовским филиалом ПАО «Т Плюс», являются новыми.

Самая сложная ситуация сложилась с АО «Т Плюс Теплосеть Пенза», на контроле которого находится 19 разрытых участков, из них 9 просроченных.

«Мы отклонились от обязательств по выполнению просроченных разрытий, потому что появились новые, которые требовали скорейшего восстановления. До 4 ноября мы обещаем выполнить все работы», – заверил и. о. технического директора ОАО «Т Плюс Теплосеть Пенза» Дмитрий Шелехов.

Представителей ресурсоснабжающих организаций призвали работать оперативно, не дожидаясь штрафных санкций.