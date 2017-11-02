Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|2 ноя 2017|12:01
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
+2oC
Завтра | Снег |
  67.71  |  $  58.16
 

Общество | В Пензе перевозчик закупил 31 автобус для маршрута № 54

02.11.2017|11:28
Печать

В Пензе предприятие, осуществляющее пассажирские перевозки на муниципальном маршруте № 54 Арбековская Застава - аэропорт, завершило обновление подвижного состава. Всего им был закуплен 31 автобус.

«В настоящее время указанный маршрут обслуживается новыми автобусами большого класса марки КАВЗ-4270, работающими на газомоторном топливе (компримированном природном газе) и приспособленными для перевозки маломобильных групп населения», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Все автобусы также оборудованы речевыми автоинформаторами, которые работают без участия водителя на основе данных системы спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS.

В мае губернатор принял решение выделить субсидию в 100 миллионов рублей на приобретение порядка 50 автобусов большой вместимости на газомоторном топливе для Пензы.

Для новых автобусов намеревались продумать единый дизайн. Также губернатор вносил предложение сделать обязательным объявление остановок.

0
0
0
0
 
Гость|02.11.2017 11:59|

penzainform.ru писал(a):

В настоящее время указанный маршрут обслуживается новыми автобусами большого класса марки КАВЗ-4270
Примите поздравления,ура,бис!

Гость|02.11.2017 12:00|

31 и 50 - это две большие разницы. Что-то не сходится.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!