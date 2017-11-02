02.11.2017 | 11:28

В Пензе предприятие, осуществляющее пассажирские перевозки на муниципальном маршруте № 54 Арбековская Застава - аэропорт, завершило обновление подвижного состава. Всего им был закуплен 31 автобус.

«В настоящее время указанный маршрут обслуживается новыми автобусами большого класса марки КАВЗ-4270, работающими на газомоторном топливе (компримированном природном газе) и приспособленными для перевозки маломобильных групп населения», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Все автобусы также оборудованы речевыми автоинформаторами, которые работают без участия водителя на основе данных системы спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS.

В мае губернатор принял решение выделить субсидию в 100 миллионов рублей на приобретение порядка 50 автобусов большой вместимости на газомоторном топливе для Пензы.

Для новых автобусов намеревались продумать единый дизайн. Также губернатор вносил предложение сделать обязательным объявление остановок.