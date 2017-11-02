В Пензе предприятие, осуществляющее пассажирские перевозки на муниципальном маршруте № 54 Арбековская Застава - аэропорт, завершило обновление подвижного состава. Всего им был закуплен 31 автобус.
«В настоящее время указанный маршрут обслуживается новыми автобусами большого класса марки КАВЗ-4270, работающими на газомоторном топливе (компримированном природном газе) и приспособленными для перевозки маломобильных групп населения», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.
Все автобусы также оборудованы речевыми автоинформаторами, которые работают без участия водителя на основе данных системы спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS.
В мае губернатор принял решение выделить субсидию в 100 миллионов рублей на приобретение порядка 50 автобусов большой вместимости на газомоторном топливе для Пензы.
Для новых автобусов намеревались продумать единый дизайн. Также губернатор вносил предложение сделать обязательным объявление остановок.
penzainform.ru писал(a):Примите поздравления,ура,бис!