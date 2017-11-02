02.11.2017 | 17:23

Министерство здравоохранения Пензенской области объявило о старте творческого конкурса «Сохрани здоровье близких!». К участию в творческом состязании приглашаются школьники. Главная идея - привлечь внимание представителей подрастающего поколения к проблеме сердечных рисков.

«Перед участниками конкурса поставлена задача: создать видеоролик на тему «Сохрани здоровье близких!», направленный на визуализацию первых симптомов развития инсульта или инфаркта с целью своевременного их распознавания», - пояснили в пресс-службе регионального минздрава.

Планируется, что дети смогут самостоятельно изучить первые признаки таких критических состояний, как инсульт или инфаркт, сумеют их распознать и визуализировать для сверстников.

Конкурс проводится в два этапа. Первый предусматривает работу конкурной комиссии, в состав которой войдут главные внештатные специалисты минздрава и представители системы образования. Они оценят представленные на конкурс видеоролики, выбрав из них 10 лучших.

На втором этапе видеоролики будут размещены в свободном доступе на сайте минздрава для всеобщего голосования, которое и определит победителя.

Завершится конкурс в преддверии 2018 года, а подведение итогов и награждение победителей состоится в феврале.