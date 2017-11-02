02.11.2017 | 13:08

В четверг, 2 ноября, на совещании в Пензенской городской думе обсудили благоустройство территории, прилегающей к Спасскому кафедральному собору.

Главный архитектор области Леонид Иоффе напомнил, что предлагается создать единый комплекс, объединяющий Соборную площадь, Архиерейский сквер, улицу Белинского, верх Московской и часть Кирова. Реконструкция также коснется кафе «Грот», здания бывшего кинотеатра «Родина» и тира.

От улицы Кирова к Спасскому собору будет вести широкая лестница со смотровой площадкой наверху. Тротуары на указанной территории замостят разноцветной плиткой. На улице Белинского планируется обустроить парковочные карманы, а возле кафе «Парус» - общественный туалет.

Как сообщили в пресс-службе гордумы, участники совещания предложили вынести на ноябрьскую сессию вопрос о выделении 100 000 рублей из бюджета на разработку проектно-сметной документации.

Сама реконструкция будет финансироваться за счет проекта «Безопасные и качественные дороги» и программы «Комфортная городская среда».

Кроме того, принято решение провести ревизию всех коммуникаций на территории вокруг собора, чтобы не пришлось ремонтировать теплосети после укладки тротуарной плитки.

Работы по благоустройству и созданию единого комплекса начнутся в 2018 году. Как уточняется, на первоначальном этапе нужно провести межевание территории, чтобы четко определить границы благоустраиваемого земельного участка.

В июле стало известно, что 1 600 квадратных метров земли в сквере имени Лермонтова неожиданным образом оказались в собственности у одного из жителей Пензы, причем документы о регистрации участка были поданы в управление Росреестра не в областном центре, а через доверенное лицо в Заречном.