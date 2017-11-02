Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|2 ноя 2017|15:03
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
+2oC
Завтра | Снег |
  67.68  |  $  58.09
 

Общество | Работы по созданию единой зоны у Спасского собора начнутся в 2018 году

02.11.2017|13:08
Печать

В четверг, 2 ноября, на совещании в Пензенской городской думе обсудили благоустройство территории, прилегающей к Спасскому кафедральному собору.

Главный архитектор области Леонид Иоффе напомнил, что предлагается создать единый комплекс, объединяющий Соборную площадь, Архиерейский сквер, улицу Белинского, верх Московской и часть Кирова. Реконструкция также коснется кафе «Грот», здания бывшего кинотеатра «Родина» и тира.

От улицы Кирова к Спасскому собору будет вести широкая лестница со смотровой площадкой наверху. Тротуары на указанной территории замостят разноцветной плиткой. На улице Белинского планируется обустроить парковочные карманы, а возле кафе «Парус» - общественный туалет.

Как сообщили в пресс-службе гордумы, участники совещания предложили вынести на ноябрьскую сессию вопрос о выделении 100 000 рублей из бюджета на разработку проектно-сметной документации.

Сама реконструкция будет финансироваться за счет проекта «Безопасные и качественные дороги» и программы «Комфортная городская среда».

Кроме того, принято решение провести ревизию всех коммуникаций на территории вокруг собора, чтобы не пришлось ремонтировать теплосети после укладки тротуарной плитки.

Работы по благоустройству и созданию единого комплекса начнутся в 2018 году. Как уточняется, на первоначальном этапе нужно провести межевание территории, чтобы четко определить границы благоустраиваемого земельного участка.

В июле стало известно, что 1 600 квадратных метров земли в сквере имени Лермонтова неожиданным образом оказались в собственности у одного из жителей Пензы, причем документы о регистрации участка были поданы в управление Росреестра не в областном центре, а через доверенное лицо в Заречном.

0
0
0
0
 
Гость|02.11.2017 14:03|

penzainform.ru писал(a):

Сама реконструкция будет финансироваться за счет проекта «Безопасные и качественные дороги» и программы «Комфортная городская среда».
И пусть во всем городе разбитые тротуары, не работает ливневка, разбиты внутриквартальные дороги.

Гость|02.11.2017 14:03|

не будет больше сквера?

Жрецы все своим забором огородят?

Гость|02.11.2017 14:06|

Гость писал(a):

не будет больше сквера?

Жрецы все своим забором огородят?

Правильно писать так:не будет больше сквера.

Жрецы все своим забором огородят!

Гость|02.11.2017 14:08|

Гость писал(a):

Правильно писать так:не будет больше сквера.
совсем правильно писать

НЕТ БОЛЬШЕ СКВЕРА, землю жрецам и мракобесам подарили

Гость|02.11.2017 14:21|

penzainform.ru писал(a):

Главный архитектор области Леонид Иоффе напомнил, что предлагается создать единый комплекс, объединяющий Соборную площадь,
В Пензе есть только Советская площадь.

Гость|02.11.2017 14:22|

Вот 100 летие комсомола чествовать будут.

Гость|02.11.2017 14:23|

Губернатор отработает награду на 100%. Ведь речь о РПЦ.

Гость|02.11.2017 14:25|

Заметьте кафе "Грот" с полувековой историей и уникальной архитектурой кому-то помешало, а про перестроечный уродец "777" прям у ворот собора - НИ СЛОВА!

Гость|02.11.2017 14:25|

Не целевые расходы, если все будет за оградой.

Гость|02.11.2017 14:25|

- Я лично убежден, что довольно глазеть на труп Ленина. И руководителя революции давно пора похоронить, это и разумно и человечно. Над телом Ленина трудится целый научно-исследовательский институт. Возле его тела дежурит круглосуточная охрана, - написал Рамзан Кадыров.

Гость|02.11.2017 14:27|

Тут не Ленина с Кадыровым обсуждают.

Гость|02.11.2017 14:30|

как же хочется свой именной колокол на колокольне...

Гость|02.11.2017 14:32|

Гость писал(a):

Я лично убежден, что довольно глазеть на труп Ленина. И руководителя революции давно пора похоронить, это и разумно и человечно
сразу после того, как будут захоронены ВСЕ мощи, которые сейчас выставляются практически по всех храмах ЗАО РПЦ

Гость|02.11.2017 14:51|

Тиру у собора самое место. В Родине расписались, в 777 отметили и все в тир стрелять. Потом уж венчаться. Во в Пензе все замазано.

Гость|02.11.2017 14:55|

Гость писал(a):

Не целевые расходы, если все будет за оградой.
Все когда-то за оградой будем, а некоторые богоотступники в урне, так что не богохульствуй раб божий.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!