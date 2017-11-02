02.11.2017 | 17:48

Уроженец села Селикса, ныне Кижеватово, Павел Бизиков, вернулся с фронта Великой Отечественной войны, чтобы лечь в землю своих предков. Летом 2017 года подмосковный поисковый отряд обнаружил братскую могилу в Тверской области, где зимой 1941 шли жестокие бои.

«Захоронение на 18 человек. По всей видимости, санитарные. Раненых, скорее всего, не довезли - там медсанбат стоял в свое время. И среди этих 18 бойцов 5 медальонов было обнаружено, троих из них опознали. Среди этих троих и был Бизиков Павел Сергеевич», - рассказал руководитель поискового отряда «Витязь» Олег Мартыненко (г. Солнечногорск).

Родственнков красноармейца быстро нашли. Внучка солдата вспоминает, как ее бабушка всю жизнь ждала мужа с войны, зная о его судьбе лишь то, что он пропал без вести.

«Она до последнего дня оплакивала его практически каждый день. Она садилась кушать, звала его: «Пашка, идем со мной!» Как будто он живой», - поделилась воспоминаниями внучка бойца Татьяна Шоваргина.

Вдова солдата так и не вышла замуж и одна воспитывала сына.

«Она рассказывала, что дедушка был очень хорошим, внимательным человеком. Он всегда называл ее «милая», - добавила Татьяна.

Гроб с останками солдата из дома, откуда красноармеец Бизиков в июне 41-го ушел на фронт, перенесли к памятнику погибших в годы войны сельчан. Здесь прошел траурный митинг, на который собралось почти все Кижеватово. После этого покойного по православному обычаю, возле церкви, отпел священник.

Бойца Павла Бизикова похоронили на сельском кладбище в одной могиле с супругой - она все-таки дождалась любимого мужа с фронта.