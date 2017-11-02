02.11.2017 | 18:51

Пензенцев обеспечат бесплатным Интернетом - такое поручение дал губернатор области Иван Белозерцев. По мнению главы региона, люди должны иметь возможность общаться, учиться, оплачивать коммунальные услуги и совершать другие операции без привязки к определенному месту.

С ведущими операторами связи была достигнута договоренность об установке 4-х бесплатных точек доступа Wi-Fi. Они расположены на фонтанной площади, набережной реки Суры в районе «Ростка», в сквере им. Пушкина и на площади Ленина. Монтаж необходимого оборудования уже произведен, но выйти в Интернет у некоторых жителей областного центра пока не получается.

«Какой-то есть, но непонятно, что это за Wi-Fi… Нет, не удается подключиться», - попробовал выйти во всемирную паутину один из горожан.

«Подождите-ка... Нет, что-то не выходит», - не смогла подключиться еще одна горожанка.

«Я специально отправлял сотрудников, сам посещал две площадки, сам подключался. Очень многие просто путают. Поскольку сетей много, то многие пытаются подключиться не к той точке доступа», - рассказал первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Кулинцев.

Для того чтобы избежать неразберихи, в ближайшее время должны появиться специальные информационные таблички, содержащие пошаговую инструкцию бесплатного доступа в Интернет. Появится такая табличка и у инновационной скамейки в виде книжной полки. Её планируют разместить на фонтанной площади.

«Там будет и точка доступа, и одновременно там можно будет скачать через QR-код одну из 150 книг, которые будут там размещены. И тут же сесть на лавочку и ознакомиться с содержанием книги», - отметил Андрей Кулинцев.

Напомним, что с помощью бесплатного Интернета власть пыталась увеличить пассажиропоток в городских троллейбусах в 2012 году. Затем от этой идеи отказались. Новую инициативу пензенцы тоже встретили прохладно.