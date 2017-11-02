02.11.2017 | 09:20

В связи с празднованием в субботу, 4 ноября, Дня народного единства внесены изменения в график работы медицинских организаций Пензенской области. Как сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения, они коснутся деятельности амбулаторно-поликлинического звена.

4 и 5 ноября с 8:00 до 14:00 в поликлиниках дежурные врачи будут оказывать неотложную медицинскую помощь, выписывать рецепты, оформлять листки временной нетрудоспособности и проводить другую работу.

Врача на дом можно будет вызвать с 7:30 до 11:00 по телефону 999-130 - для взрослых пациентов, 990-130 - для детей.

В понедельник, 6 ноября, в поликлиниках все плановые приемы врачей, включая специалистов, пройдут в соответствии с графиком работы в субботу и предварительной записью. Телефоны контакт-центров по вызову врача на дом для детей и взрослых тоже будут работать с 7:30 до 11:00.

Скорая помощь, а также медицинская помощь в условиях стационара с 4 по 6 ноября включительно будет оказываться в полном объеме в круглосуточном режиме.

Также весь обозначенный период предусмотрено круглосуточное дежурство сотрудников министерства здравоохранения и администраторов лечебных учреждений на телефонах горячих линий. Номера телефонов размещены на сайте министерства в разделе «Звонок руководителю».