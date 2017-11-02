02.11.2017 | 16:29

Прокуратура Бессоновского района Пензенской области выяснила, что в ОАО «ПТФ «Васильевская» нарушаются права инвалидов на трудоустройство и занятость.

«В соответствии с законом на этом предприятии в счет квоты должно быть выделено и создано 27 рабочих мест для приема на работу инвалидов. Однако на момент проверки работало лишь 13 инвалидов», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

По результатам проверки в отношении должностного лица птицефабрики возбудили дело об административном правонарушении, оно направлено в мировой суд Бессоновского района.

Санкция соответствующей статьи КоАП РФ («Неисполнение работодателем обязанности по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов») предусматривает наказание в виде административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 000 до 10 000 рублей.