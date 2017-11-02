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Общество | На Васильевской птицефабрике работает недостаточное количество инвалидов

02.11.2017|16:29
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Прокуратура Бессоновского района Пензенской области выяснила, что в ОАО «ПТФ «Васильевская» нарушаются права инвалидов на трудоустройство и занятость.

«В соответствии с законом на этом предприятии в счет квоты должно быть выделено и создано 27 рабочих мест для приема на работу инвалидов. Однако на момент проверки работало лишь 13 инвалидов», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

По результатам проверки в отношении должностного лица птицефабрики возбудили дело об административном правонарушении, оно направлено в мировой суд Бессоновского района.

Санкция соответствующей статьи КоАП РФ («Неисполнение работодателем обязанности по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов») предусматривает наказание в виде административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 000 до 10 000 рублей.

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Гость|02.11.2017 16:45|

наделают! делов то!

Гость|02.11.2017 16:47|

Выгоднее штраф заплатить

Гость|02.11.2017 16:48|

Там курочки инвалиды

Гость|02.11.2017 16:51|

действительно заняться не чем как к чему либо придраться, проведите проверку в отношении глав где нет света воды дорог вот чем заниматься надо

например Белинский

Гость|02.11.2017 16:56|

Проблема решается на раз: снимаются защитные кожухи с разделочных ножей...

Гость|02.11.2017 17:05|

Н-да.. редактор пензаинформа либо стебется со скуки, либо... ну в общем его ментального потенциала хватает на Васильевской птицефабрике.

Гость|02.11.2017 17:10|

Да, ладно вам...За то в правительстве столько инвалидов (умственного труда), на три васильевки хватит))

Гость|02.11.2017 17:11|

Огласите все квоты в Сбербанке Газпроме Мвд Фсб Думе

Гость|02.11.2017 17:16|

А судимых?

Гость|02.11.2017 17:17|

это государственная тайна.

Гость|02.11.2017 17:19|

Гость писал(a):

Огласите все квоты в Сбербанке Газпроме Мвд Фсб Думе
100% инвалидов умственного труда.

Гость|02.11.2017 17:20|

в прокуратуре есть места

Имя: Гость
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