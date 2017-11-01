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Общество | В селе Кижеватово перезахоронят останки павшего в бою красноармейца

01.11.2017|10:06
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В четверг, 2 ноября, в селе Кижеватово Бессоновского района пройдет церемония перезахоронения останков участника Великой Отечественной войны, красноармейца Павла Бизикова 1910 года рождения.

Павел Бизиков числился пропавшим без вести с декабря 1941 года. В 2017-м его останки были обнаружены московским военно-патриотическим поисковым объединением «Плацдарм» в районе кордона Гремячиха Торжокского района Тверской области.

Найти родственников Павла Сергеевича помогли члены регионального отделения Поискового движения России в Пензенской области и бойцы отряда «Поиск-вездеход».

«Скорее всего, красноармеец служил в 355-й стрелковой дивизии. Бои в тех местах были недолгими, но кровопролитными. Части дивизии штурмовали укрепрайоны немецких войск. Вероятно, в этих боях и погиб наш земляк Павел Бизиков. В селе Кижеватово проживают внук и внучка бойца. Останки красноармейца будут перезахоронены рядом с супругой - ее имя было указано в смертном медальоне», - сообщила руководитель регионального отделения Поискового движения России Лариса Казакова.

«В памятном мероприятии примут участие представители военного комиссариата, администрации Бессоновского района, члены ветеранских и молодежных общественных объединений и поисковых отрядов Пензы и Москвы», - сообщает пресс-служба правительства области.

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Гость|01.11.2017 10:57|

penzainform.ru писал(a):

«В памятном мероприятии примут участие представители военного комиссариата, администрации Бессоновского района, члены ветеранских и молодежных общественных объединений и поисковых отрядов Пензы и Москвы»
а как же жрецы? кто кадилом махать будет? представитель комиссариата?

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