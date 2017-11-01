01.11.2017 | 16:09

В Пензенской области на 43-й неделе года - с 23 по 29 октября - было зарегистрировано 1 619 случаев ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Показатель заболеваемости составил 119,0 на 100 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 46,3%.

«Наиболее высокий уровень заболеваемости был зарегистрирован на следующих административных территориях области: г. Кузнецк (518,0 на 100 тыс.), Лопатинский (357,4), Кузнецкий (342,6), Никольский (290), Сосновоборский (283,2), Неверкинский (266,8) и Камешкирский (228,1) районы», - уточнили в пресс-службе.

В Пензе за семь дней диагноз «респираторная вирусная инфекция» поставили 521 раз, заболеваемость ниже эпидпорога на 48,7% (99,9 на 100 тыс.).

Грипп на текущей неделе не регистрировался.