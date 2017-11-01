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Общество | В Пензенский области заболеваемости ОРВИ ниже эпидпорога на 46,3%

01.11.2017|16:09
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В Пензенской области на 43-й неделе года - с 23 по 29 октября - было зарегистрировано 1 619 случаев ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Показатель заболеваемости составил 119,0 на 100 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 46,3%.

«Наиболее высокий уровень заболеваемости был зарегистрирован на следующих административных территориях области: г. Кузнецк (518,0 на 100 тыс.), Лопатинский (357,4), Кузнецкий (342,6), Никольский (290), Сосновоборский (283,2), Неверкинский (266,8) и Камешкирский (228,1) районы», - уточнили в пресс-службе.

В Пензе за семь дней диагноз «респираторная вирусная инфекция» поставили 521 раз, заболеваемость ниже эпидпорога на 48,7% (99,9 на 100 тыс.).

Грипп на текущей неделе не регистрировался.

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Гость|01.11.2017 16:25|

ну и не фиг нас стращать этой статьей пока

Гость|01.11.2017 16:35|

penzainform.ru писал(a):

Грипп на текущей неделе не регистрировался.
Только вчера хоронили 34-х летнего человека, в заключении написано - "осложнения после гриппа".

Гость|01.11.2017 17:06|

А он делал прививку или нет?

Гость|01.11.2017 17:35|

Гость писал(a):

Только вчера хоронили 34-х летнего человека, в заключении написано - "осложнения после гриппа".
В причине смерти такого не пишут! И умер он скорее от пневмонии. Нашим врачам либо тему гриппа разогреть.

Имя: Гость
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