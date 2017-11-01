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Общество | В Пензе суд взыскал 30 000 рублей в пользу сбитой поездом женщины

01.11.2017|11:37
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Железнодорожный районный суд взыскал со страховой компании «СОГАЗ» компенсацию морального вреда в пользу женщины, которую в мае 2009 года сбил тепловоз на железнодорожных путях.

После происшествия женщина была доставлена в больницу с тяжелой сочетанной травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени, переломом свода и основания черепа, двусторонним переломом нижней челюсти, переломом ребра, закрытым переломом обеих костей правой голени.

Пострадавшая долго лечилась в платных клиниках и до сих пор наблюдается у невролога, травматолога и стоматолога.

Пензенский транспортный прокурор обратился в суд в интересах ОАО «Российские железные дороги», являвшегося владельцем источника повышенной опасности, чтобы моральный вред и расходы на лечение были взысканы со страховой компании.

Суд пришел к выводу, что ЧП произошло по причине личной неосторожности и невнимательности женщины. На момент травмирования имело место наступление страхового случая.

В итоге требования прокурора были удовлетворены частично с учетом требований разумности и справедливости. С АО «СОГАЗ» в пользу пострадавшей взыскана компенсация морального вреда в размере 30 000 рублей.

Взыскание расходов на лечение суд посчитал необоснованным, поскольку женщина могла получить медицинское назначение в рамках программы ОМС и не представила доказательств того, что не имела возможности реализовать свое право.

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Гость|01.11.2017 12:15|

И за каким вы удаляете Сообщения

Гость|01.11.2017 12:38|

Омс подтереться только

Гость|01.11.2017 12:43|

а 250 тыс с РЖД она получила?

Имя: Гость
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