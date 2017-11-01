01.11.2017 | 14:41

Прошел очередной рейд общественного молодежного совета при Пензенской городской думе. Его цель - выявить торговые точки, где подростки могут беспрепятственно приобрести спиртное. Для контрольной закупки активисты выбрали Железнодорожный район. Подобные проверки магазинов не всегда приносят такие плоды.

«В последнее время эта тенденция улучшилась, больше таких рейдов, когда не находим нарушителей. Мы радуемся, что торговцы алкоголем более правильно начали себя вести», - прокомментировал председатель общественного молодежного совета при Пензенской городской думе Александр Антонов.

Кассир одного из сетевых магазинов, взглянув на паспорт покупательницы, неправильно посчитала ее возраст и продала алкоголь несовершеннолетней девочке. Теперь пензячке приходится объясняться с сотрудниками правоохранительных органов.

«Точно, 1999-й должен быть…», - запоздало сосчитала женщина.

На продавца магазина был составлен протокол. Ей грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. А если ситуация повторится и кассир реализует спиртосодержащий напиток несовершеннолетнему, то ей уже грозит уголовная ответственность.