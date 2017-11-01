01.11.2017 | 13:57

В среду, 1 ноября, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев лично проконтролировал температурный режим в детских садах, расположенных в районе улицы 8 Марта.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, около трех часов дня 31 октября дошкольные учреждения попали в зону отключения тепла из-за коммунальной аварии - порыва трубопровода диаметром 400 мм на улице Вяземского. Кроме семи детских садов, без отопления остались ряд жилых домов на ул. 8 Марта, Островского и Карпинского, а также пять школ.

Специалисты Мордовского филиала ПАО «Т Плюс», в чьем ведении находится трубопровод, оперативно устранили последствия аварии. Теплоноситель был пущен в 2:35 1 ноября.

Мэр вместе с заместителем начальника управления образования Верой Кузнецовой и начальником управления по делам ГОЧС Алексеем Михайловым посетил детские сады и убедился, что они могут функционировать в полноценном режиме.

«Температура в зданиях на данный момент соответствует нормам, и мы можем быть спокойны за наших детей», - резюмировал Виктор Кувайцев.

Также мэр осмотрел место аварии, после чего поручил ответственным лицам выяснить, почему тепловые сети расположены под зданием.