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Общество | В Лермонтовке незрячие посоревновались в скорости чтения по Брайлю

01.11.2017|18:29
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В библиотеке имени Лермонтова прошел конкурс на лучшего чтеца по Брайлю. Незрячие и слабовидящие пензенцы за три минуты должны осилить как можно больше текста.

«Шрифт брайля - это шеститочие, очень простая система. Такой системой пользуются незрячие всего мира. Пальцы ощупывают выпуклые точки, и по их количеству они понимают, какая это буква. Например, одна точка - это буква «а», - рассказала заведующая отделом Лермонтовской библиотеки Валентина Порунова.

В таких книгах не бывает фотографий, схем. Да и вместо привычных букв на страницах - точки. Их не нужно видеть, но необходимо чувствовать.

Александр Шпильков в раннем детстве потерял зрение из-за осложнений, которые дал грипп. И вот уже 60 с лишним лет он не видит окружающий мир и читает особые книги.

«Я и классику читаю, но больше в последнее время детективам отдаю предпочтение. Легче читать, когда напечатано через строчку, а когда подряд - гораздо сложнее», - отметил Александр.

В конкурсе приняли участие и жители разных районов Сурского края с помощью всемирной паутины.

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Marta2017|01.11.2017 20:24|

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Гость|01.11.2017 20:25|

а глухие соревновались на скорость замены батарейки в слуховом аппарате...

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