01.11.2017 | 17:41

На принудительное исполнение в региональное управление федеральной службы судебных приставов за 9 месяцев этого года поступило свыше 615 тысяч документов, а взысканная сумма составила почти 2,5 миллиарда рублей. Эти данные озвучили на торжественном собрании по случаю профессионального праздника сотрудников ведомства.

Институту судебных приставов исполнилось 152 года, а современной структуре - 20 лет. Поздравляя своих подчиненных, руководитель регионального управления Евгений Пазечко отметил, что интенсивность деятельности службы постоянно растет, но вместе с этим увеличивается и доля фактического исполнения поступающих приставам дел.

«За эти годы сделано немало, но еще очень многое предстоит сделать, нужно совершенствовать механизмы работы, активно использовать современные технологии, добиваться максимальной эффективности и открытости», - подчеркнул Евгений Пазечко.

В честь праздника лучшие судебные приставы губернии за добросовестный труд были удостоены почетных наград, дипломов и памятных подарков.