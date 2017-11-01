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Общество | Школьники приглашаются к участию в конкурсе «Лучший ученический класс»

01.11.2017|18:13
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Стартовал восьмой сезон конкурса «Лучший ученический класс», который проводится при поддержке руководителя фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области Вадима Супикова.

К участию приглашаются ученические коллективы 5 – 11 классов общеобразовательных учреждений, расположенных на территории избирательного округа № 1.

Подача заявок продлится до 1 декабря 2017-го. Победителей назовут в мае следующего года - им будут вручены дипломы и ценные подарки, а «Лучшему ученическому классу» - подарочный сертификат на туристическую поездку в один из городов России, который предстоит выбрать самим ребятам.

«Конкурс является прекрасной возможностью проявить свои способности и таланты, умение работать в команде и вместе идти к достижению цели. С каждым годом растет не только число участников, но и качество ученических работ. Благодарю за поддержку наших уважаемых педагогов и родителей, а всем школьникам желаю творческого азарта и победы», - заявил депутат регионального парламента Вадим Супиков.

За время проведения конкурса его участниками стали более 3 тысяч школьников из 13 школ округа. Победителями в номинациях признано около 500 ребят, которые достигли весомых результатов в учебе, спорте и общественной жизни.

Молодые люди – лауреаты конкурса «Лучший ученический класс» в разные годы побывали в Казани (2011, 2014), Нижнем Новгороде (2012), Санкт-Петербурге (2013), Сочи (2015, 2016) и Калининграде (2017).

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