01.11.2017 | 18:13

Стартовал восьмой сезон конкурса «Лучший ученический класс», который проводится при поддержке руководителя фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области Вадима Супикова.

К участию приглашаются ученические коллективы 5 – 11 классов общеобразовательных учреждений, расположенных на территории избирательного округа № 1.

Подача заявок продлится до 1 декабря 2017-го. Победителей назовут в мае следующего года - им будут вручены дипломы и ценные подарки, а «Лучшему ученическому классу» - подарочный сертификат на туристическую поездку в один из городов России, который предстоит выбрать самим ребятам.

«Конкурс является прекрасной возможностью проявить свои способности и таланты, умение работать в команде и вместе идти к достижению цели. С каждым годом растет не только число участников, но и качество ученических работ. Благодарю за поддержку наших уважаемых педагогов и родителей, а всем школьникам желаю творческого азарта и победы», - заявил депутат регионального парламента Вадим Супиков.

За время проведения конкурса его участниками стали более 3 тысяч школьников из 13 школ округа. Победителями в номинациях признано около 500 ребят, которые достигли весомых результатов в учебе, спорте и общественной жизни.

Молодые люди – лауреаты конкурса «Лучший ученический класс» в разные годы побывали в Казани (2011, 2014), Нижнем Новгороде (2012), Санкт-Петербурге (2013), Сочи (2015, 2016) и Калининграде (2017).