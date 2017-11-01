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Общество | Пензенских пенсионеров научат создавать украшения из бумаги

01.11.2017|09:32
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Пензенский городской комплексный центр срочной социальной помощи населению стал победителем конкурса микрогрантов «Твоя инициатива», который провел фонд «Гражданский союз».

Сумма микрогранта, который получит организация, составляет 20 тысяч рублей. Эти средства будут направлены на реализацию проекта «Бумажная филигрань».

Планируется обучить пожилых людей и инвалидов создавать своими руками оригинальные поделки в технике «квиллинг» - из закрученных полосок бумаги. Занятия будут проходить с ноября 2017 года по февраль 2018-го.

«Граждане пожилого возраста и инвалиды, занимаясь данным видом творчества, будут развивать свой творческий потенциал, мелкую моторику и фантазию. Занятия квиллингом будут стимулировать умственную деятельность граждан пожилого возраста и инвалидов, помогать установлению коммуникативных связей, а главное - организовывать увлекательный, полезный досуг граждан пожилого возраста и инвалидов», - рассказали в пресс-службе администрации Пензы.

Источник — фото Pixabay.com
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