01.11.2017 | 11:44

Во вторник, 31 октября, в Пензе специалисты управления рынка продовольствия и лицензирования регионального минсельхоза и представители общественного молодежного совета при гордуме проверили ряд торговых точек и кафе.

В магазине сети «Магнит» участники рейда выявили факт незаконной продажи алкогольной продукции подростку.

«Представителями полиции по Железнодорожному району по данному факту на продавца магазина составлен протокол об административном правонарушении», - сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Пензенской области.

ИА «ПензаИнформ» стали известны подробности инцидента. Он произошел в магазине «Магнит», расположенном на улице Медицинской. Девушка 2000 года рождения решила купить пиво. Продавец, исполняя свои должностные обязанности, попросила ее предъявить паспорт, посмотрела документ и, не обратив внимания на то, что покупательница еще не отметила совершеннолетие, пробила товар. Теперь кассиру грозит штраф в размере от 30 000 до 50 000 рублей.