01.11.2017 | 15:34

Вечно молодой, бывший комсомольский вожак, а ныне директор Пензенской картинной галереи Кирилл Застрожный рассказывает своим юным коллегам, что такое Всесоюзный ленинский коммунистический Союз молодежи, сокращенно ВЛКСМ или комсомол.

«Это объединение советской молодежи, созданное для того, чтобы воспитывать новое поколение продолжателей дела, дела наших отцов и дедов, а именно построение светлого коммунистического будущего», - поведал слушателям директор.

А это будущее тогда виделось таким: к 1980 году в Советском Союзе будет построена материально-техническая база коммунизма, главный принцип которого - от каждого по способностям, каждому по потребностям. Утопия, конечно, но молодежь того времени искренне верила в светлые идеалы.

Кирилл Застрожный вспоминает, как активно комсомольцы участвовали в общественной жизни, масштабных стройках.

В 70-е годы прошлого века директор картинной галереи был аппаратным работником Октябрьского райкома комсомола. Ему приходилось не раз принимать в члены ВЛКСМ молодых людей, которым было необходимо ответить на ряд стандартных вопросов.

«Когда был основан комсомол? В 1918 году. Что является основой комсомола? Первичная комсомольская организация. Какой основной принцип построения комсомола? Демократический централизм. Что это обозначает? Выборность всех органов съездов», - рассказал Кирилл Застрожный.

В настоящее время в картинной галерее работает выставка, посвященная предстоящему столетию комсомола.