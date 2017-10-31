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Общество | В Законодательном собрании встретились комсомольцы разных поколений

31.10.2017|16:16
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Очередная встреча, посвященная 99-й годовщине ВЛКСМ, собрала представителей разных поколений. Владимир Орехов стал членом молодежной организации в 1967 году, когда ему было 14 лет.

«Конечно, глубокое заблуждение, что комсомол - это какая-то повинность. Начнем с самого начала. Представьте себе, для того чтобы тебя приняли в комсомол, тебе нужно было спросить две рекомендации твоих друзей или старших комсомольцев или одного члена партии», - рассказал Владимир Орехов.

Среди пришедших на встречу - известные в регионе политики, бизнесмены и общественные деятели. Многие в свое время были руководителями комсомольских организаций разного уровня, и членство в ВЛКСМ стало для них хорошим жизненным стартом.

«Это было удивительное время, в котором раскрывались лучшие качества человека. Мы честно жили и работали, мы верили в будущее, мы верили в свои силы», - отметил председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Главное, о чем говорят собравшиеся, - достойное празднование грядущего столетия комсомола. На подготовку к юбилею есть целый год.

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Гость|31.10.2017 19:01|

penzainform.ru писал(a):

Среди пришедших на встречу - известные в регионе политики, бизнесмены и общественные деятели. Многие в свое время были руководителями комсомольских организаций разного уровня, и членство в ВЛКСМ стало для них хорошим жизненным стартом.

Видели мы как в 90 годах истинные Ленинцы и ярые комсомольцы первыми бросились строить развитой капитализм используя свой хороший старт. Остальные теперь нищенствуют.

Гость|31.10.2017 19:06|

penzainform.ru писал(a):

- отметил председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин.

А говорят по телевизору, что теперь лучшее время, кому верить? И жить хорошо и жизнь хороша. Кому хороша, а кому — ни шиша!

Гость|31.10.2017 19:21|

Сумашедшие .

Гость|31.10.2017 20:00|

Лидин с сожалением вспоминает о тех временах, когда можно было жить и работать честно, а также верить в будущее и свои силы. Сейчас, видимо, жить и работать честно он не может и в будущее не верит.

Гость|31.10.2017 20:06|

Встретились комсомольцев.вот как мордвина пишущего текст понять?

Гость|31.10.2017 20:30|

Карьеристы собрались?

Гость|31.10.2017 20:47|

Бойцы вспоминают минувшие дни, бабло, что так лихо срубили они.

Гость|31.10.2017 21:27|

Куды комсомольские взносы подевались?

Гость|31.10.2017 22:10|

Гость писал(a):

Гость|31.10.2017 21:27|

Куды комсомольские взносы подевались?

Твои - без понятия.А мои,при службе в армии,благополучно пропивались замкомроты по полит части прямо в канцелярии по ночам.Не смотря на то,что комсомольцем я никогда не был.

Гость|01.11.2017 07:08|

penzainform.ru писал(a):

«Конечно, глубокое заблуждение, что комсомол - это какая-то повинность. Начнем с самого начала. Представьте себе, для того чтобы тебя приняли в комсомол, тебе нужно было спросить две рекомендации твоих друзей или старших комсомольцев или одного члена партии», - рассказал Владимир Орехов.
Уважаемый Владимир, эти сказки с былинами рассказывайте внукам и правнукам, а как это было на самом деле все прекрасно знают.

А было так если ты не вступил в данную организацию или тебя не приняли, то считай ты почти прокажённый и далее тебе только в дворники

Гость|01.11.2017 07:13|

penzainform.ru писал(a):

Главное, о чем говорят собравшиеся, - достойное празднование грядущего столетия комсомола. На подготовку к юбилею есть целый год.
penzainform.ru писал(a):
Главное, о чем говорят собравшиеся, - достойное празднование грядущего столетия комсомола. На подготовку к юбилею есть целый год.
Вы бы уж определились где и с кем и в головах свои порядок навели, а то у таких в одной руке православный крест с библией, а в другой парт билет с фото Ленина.

С таким подходом празднования этого юбилея лучше бы сегодняшними делами занялись и решали бы их, а деньги которые вы планируется потратить на это мероприятие детям отдали на лечение!

Гость|01.11.2017 07:20|

Гость писал(a):

у таких в одной руке православный крест с библией, а в другой парт билет с фото Ленина.
им не привыкать - перелиняют - и опять - как новенькие. хоть и плавают рядом со старой шкурой

Гость|01.11.2017 08:49|

Гость писал(a):

у таких в одной руке православный крест с библией, а в другой парт билет с фото Ленина.

Крепко скрепились, идеологически.

Гость|01.11.2017 09:02|

...с Пионерским, наверно

Гость|01.11.2017 09:12|

Комсомольские взносы растранжирили, а еще комсомольцами себя называют

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