31.10.2017 | 16:16

Очередная встреча, посвященная 99-й годовщине ВЛКСМ, собрала представителей разных поколений. Владимир Орехов стал членом молодежной организации в 1967 году, когда ему было 14 лет.

«Конечно, глубокое заблуждение, что комсомол - это какая-то повинность. Начнем с самого начала. Представьте себе, для того чтобы тебя приняли в комсомол, тебе нужно было спросить две рекомендации твоих друзей или старших комсомольцев или одного члена партии», - рассказал Владимир Орехов.

Среди пришедших на встречу - известные в регионе политики, бизнесмены и общественные деятели. Многие в свое время были руководителями комсомольских организаций разного уровня, и членство в ВЛКСМ стало для них хорошим жизненным стартом.

«Это было удивительное время, в котором раскрывались лучшие качества человека. Мы честно жили и работали, мы верили в будущее, мы верили в свои силы», - отметил председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Главное, о чем говорят собравшиеся, - достойное празднование грядущего столетия комсомола. На подготовку к юбилею есть целый год.