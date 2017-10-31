Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|31 окт 2017|20:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  67.64  |  $  58.12
 

Общество | В Законодательном собрании встретились комсомольцев разных поколений

31.10.2017|16:16
Печать

Очередная встреча, посвященная 99-й годовщине ВЛКСМ, собрала представителей разных поколений. Владимир Орехов стал членом молодежной организации в 1967 году, когда ему было 14 лет.

«Конечно, глубокое заблуждение, что комсомол - это какая-то повинность. Начнем с самого начала. Представьте себе, для того чтобы тебя приняли в комсомол, тебе нужно было спросить две рекомендации твоих друзей или старших комсомольцев или одного члена партии», - рассказал Владимир Орехов.

Среди пришедших на встречу - известные в регионе политики, бизнесмены и общественные деятели. Многие в свое время были руководителями комсомольских организаций разного уровня, и членство в ВЛКСМ стало для них хорошим жизненным стартом.

«Это было удивительное время, в котором раскрывались лучшие качества человека. Мы честно жили и работали, мы верили в будущее, мы верили в свои силы», - отметил председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Главное, о чем говорят собравшиеся, - достойное празднование грядущего столетия комсомола. На подготовку к юбилею есть целый год.

0
0
0
0
 
Гость|31.10.2017 19:01|

penzainform.ru писал(a):

Среди пришедших на встречу - известные в регионе политики, бизнесмены и общественные деятели. Многие в свое время были руководителями комсомольских организаций разного уровня, и членство в ВЛКСМ стало для них хорошим жизненным стартом.

Видели мы как в 90 годах истинные Ленинцы и ярые комсомольцы первыми бросились строить развитой капитализм используя свой хороший старт. Остальные теперь нищенствуют.

Гость|31.10.2017 19:06|

penzainform.ru писал(a):

- отметил председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин.

А говорят по телевизору, что теперь лучшее время, кому верить? И жить хорошо и жизнь хороша. Кому хороша, а кому — ни шиша!

Гость|31.10.2017 19:21|

Сумашедшие .

Гость|31.10.2017 20:00|

Лидин с сожалением вспоминает о тех временах, когда можно было жить и работать честно, а также верить в будущее и свои силы. Сейчас, видимо, жить и работать честно он не может и в будущее не верит.

Гость|31.10.2017 20:06|

Встретились комсомольцев.вот как мордвина пишущего текст понять?

Гость|31.10.2017 20:28|

Юрий Барбашин

Так, что ещё должна сделать для вас действующая власть, что бы вы наконец поняли, что Властью, озабоченной неуклонным уровнем роста качества жизни, с учетом интересов каждого и с учетом интересов всего общества в целом, может быть только сам НАРОД! И никто кроме народа! Эту элементарную политическую аксиому нужно давным-давно всем понять и перестать ждать надеяться и рассчитывать на доброго царя-батюшку который придет, и день, и ночь, ишача на вас, сотворит вам жизнь в шоколаде. Никто не даст вам избавление, ни Бог, ни царь, ни Путин, ни Жириновский, ни Зюганов, ни Миронов, ни кто иной. Только сами, своими собственными руками Хотите изменить свое экономическое положение, иметь наивысшее качество своей жизни в самой богатой стране мира? Нет проблем!Постигаем НАРОДОВЛАСТИЕ, глубоко изучаем, что такое есть НАРОДОВЛАСТИЕ, становимся политически грамотными людьми и делимся своими знаниями с другими, активно продвигая, эту лидер-идею, в широкие массы всеми доступными средствами - интернет, моб. связь, личные контакты с людьми и т.д. https://cloud.mail.ru/public/BpLz/LEE3j5JR6 https://cloud.mail.ru/public/Kgn7/JFHz9BRRu ​ https://cloud.mail.ru/public/epHf/gp2oiXwDf

Гость|31.10.2017 20:30|

Карьеристы собрались?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!