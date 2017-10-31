В Пензе планируется решить проблему недостаточного освещения площадок перед пешеходными переходами в ночное время суток. Ее поднял глава администрации города Виктор Кувайцев на аппаратном совещании в понедельник, 30 октября.
«Необходимо принять меры для освещения площадок, чтобы автомобилистам было видно, кто идет по переходу», - отметил Виктор Кувайцев.
Заняться решением проблемы предстоит и. о. директора Департамента ЖКХ г. Пензы Денису Леонтьеву, которому мэр дал соответствующее поручение.
ДА!
Срочно выездную команду жрецов, чтобы освятили все пешеходные переходы.
Для быстроты и их удобства можно прямо с вертолета!