31.10.2017 | 09:05

В Пензе планируется решить проблему недостаточного освещения площадок перед пешеходными переходами в ночное время суток. Ее поднял глава администрации города Виктор Кувайцев на аппаратном совещании в понедельник, 30 октября.

«Необходимо принять меры для освещения площадок, чтобы автомобилистам было видно, кто идет по переходу», - отметил Виктор Кувайцев.

Заняться решением проблемы предстоит и. о. директора Департамента ЖКХ г. Пензы Денису Леонтьеву, которому мэр дал соответствующее поручение.