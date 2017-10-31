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Общество | В Пензе планируют осветить площадки перед пешеходными переходами

31.10.2017|09:05
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В Пензе планируется решить проблему недостаточного освещения площадок перед пешеходными переходами в ночное время суток. Ее поднял глава администрации города Виктор Кувайцев на аппаратном совещании в понедельник, 30 октября.

«Необходимо принять меры для освещения площадок, чтобы автомобилистам было видно, кто идет по переходу», - отметил Виктор Кувайцев.

Заняться решением проблемы предстоит и. о. директора Департамента ЖКХ г. Пензы Денису Леонтьеву, которому мэр дал соответствующее поручение.

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Гость|31.10.2017 09:15|

ДА!

Срочно выездную команду жрецов, чтобы освятили все пешеходные переходы.

Для быстроты и их удобства можно прямо с вертолета!

Гость|31.10.2017 09:22|

Наконец-то!!! Вечером вообще пешеходов не видно

Гость|31.10.2017 09:24|

Это новый "распил", денежных средств. Регион "ДОНАР"....

Гость|31.10.2017 09:24|

Одна говорильня.

Гость|31.10.2017 09:29|

Необходимо принять меры для освещения площадок, чтобы автомобилистам было видно, кто идет по переходу

если плохой человек дать газу, если хороший притормозить?

Гость|31.10.2017 09:33|

ДАВНО ПОРА!!!!!!!!!! Нихрена не видно, а потом, ой, а у нас так много ДТП на ПП!!! Конечно, мало того, что видимость нулевая, так еще и пешеходы в темноте во всем темном!!!

Гость|31.10.2017 09:43|

penzainform.ru писал(a):

«Необходимо принять меры для освещения площадок, чтобы автомобилистам было видно, кто идет по переходу», - отметил Виктор Кувайцев.
А может просто улицы и дороги нормально осветить??? Не тусклыми лампами с одной стороны, а нормальными яркими лампами с двух сторон. Возьмите к примеру ул. Пушкина. Светильники есть только с одной стороны. А со стороны частного сектора нет, там полная темнота. а улица то не узкая. И света этих церковных лампадок, что горят на противоположной стороне улицы естественно не хватает. И такая картина везде. Город в полумраке!

Гость|31.10.2017 09:45|

Ура!!! Это проблема, которую действительно необходимо решать.Сейчас не видно пешеходов в темное время суток.

Гость|31.10.2017 09:48|

penzainform.ru писал(a):

В Пензе планируется решить проблему недостаточного освещения площадок перед пешеходными переходами в ночное время суток.
Это, конечно, хорошо, но может все же стоит подумать о оборудовании переходов светофорами?

Гость|31.10.2017 09:49|

Фух, показалось, что крестный ход пройдет и будут освящать переходы. Уже ничему не удивляюсь.

Гость|31.10.2017 09:51|

Я так же подумал осветить, а по чему бы и нет.

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