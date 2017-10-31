31.10.2017 | 13:39

ОАО «Российские железные дороги» и начальник Пензенского центра организации работы железнодорожных станций признаны виновными в необеспечении работников средствами индивидуальной защиты.

Во время внеплановой проверки выяснилось, что у сигналиста не было сигнального головного убора и жилета, а два приемосдатчика груза и багажа не получили защитные каски.

«Постановлениями государственного инспектора труда юридическое лицо оштрафовано на 150 000 рублей, должностное - на 25 000 рублей», - сообщили в пресс-службе областного суда.

Не согласившись с постановлением, представитель ОАО «РЖД» подал жалобу в Железнодорожный районный суд, который счел возможным снизить размер штрафа до 130 000 и 20 000 рублей соответственно, так как нарушения были устранены до вынесения постановления.

«Посчитав, что дело об административном правонарушении подлежит прекращению, представитель ОАО «Российские железные дороги» и должностное лицо подали жалобы в вышестоящую инстанцию, которые оставлены без удовлетворения», - добавили в облсуде.