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Общество | В Пензе ОАО «Российские железные дороги» оштрафовано на 130 000 руб.

31.10.2017|13:39
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ОАО «Российские железные дороги» и начальник Пензенского центра организации работы железнодорожных станций признаны виновными в необеспечении работников средствами индивидуальной защиты.

Во время внеплановой проверки выяснилось, что у сигналиста не было сигнального головного убора и жилета, а два приемосдатчика груза и багажа не получили защитные каски.

«Постановлениями государственного инспектора труда юридическое лицо оштрафовано на 150 000 рублей, должностное - на 25 000 рублей», - сообщили в пресс-службе областного суда.

Не согласившись с постановлением, представитель ОАО «РЖД» подал жалобу в Железнодорожный районный суд, который счел возможным снизить размер штрафа до 130 000 и 20 000 рублей соответственно, так как нарушения были устранены до вынесения постановления.

«Посчитав, что дело об административном правонарушении подлежит прекращению, представитель ОАО «Российские железные дороги» и должностное лицо подали жалобы в вышестоящую инстанцию, которые оставлены без удовлетворения», - добавили в облсуде.

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Гость|31.10.2017 14:02|

ух-ты...монопольку в первый раз прижучиили за работяг, а чо там творится боятся смореть глубже. В разных часных компашках там и без договоров работают, и на самих ржд законы поприают и спецодежду стараются не давать, рабовладельческая компанья ржд это теперь

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