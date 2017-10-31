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Общество | В Пензе могут взять на вооружение опыт москвичей по управлению домами

31.10.2017|14:20
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Во вторник, 31 октября, в администрации Пензы собрались представители управляющих компаний, в которых имеется доля муниципалитета.

В Пензе действуют четыре ООО, в которых учредителями является муниципалитет: это ООО «МУП Ленинского района», «МУП Первомайского района», «МУП Железнодорожного района» и «МУП Октябрьского района», а также пять муниципальных управляющих предприятий. Общая площадь обслуживаемых помещений составляет более миллиона квадратных метров жилья.

«Участники совещания обсудили возможность взаимодействия с московской инвестиционной компанией в сфере ЖКХ «ДомКом Инвест». Ранее генеральный директор организации Александр Костюков встретился с главой администрации Пензы Виктором Кувайцевым и высказал предложения по повышению качества управления, реструктуризации и погашению долгов, бесперебойной работе аварийных служб», - пояснили в пресс-службе мэрии.

На сайте организации указано, что она реализует проекты в 10 регионах России: Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также Нижегородской, Новосибирской, Пензенской, Кировской, Самарской и Тульской областях.

Как сообщили в администрации, в настоящее время в Пензе в управлении АО «ДомКом Инвест» находится 536 многоквартирных домов.

Виктор Кувайцев поручил изучить опыт работы компании «ДомКом Инвест» в других городах и спланировать дальнейшие варианты сотрудничества с организацией. Кроме того, управление муниципального имущества должно провести оценку состояния управляющих компаний и имеющейся у них возможности самостоятельно погасить дебиторскую задолженность.

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Гость|31.10.2017 14:53|

Чо, передел рынка? Эта наша корова и мы её доим!

Гость|31.10.2017 14:54|

Еще один Т-плюс только в сфере управляющих компаний. Отдать на откуп москвичам, а потом мы не виноваты, это все они.

Гость|31.10.2017 15:18|

Гость писал(a):

Еще один Т-плюс только в сфере управляющих компаний. Отдать на откуп москвичам, а потом мы не виноваты, это все они.
А потом подтянутся ЧОПы с "тожероссиянами" и у недовольных резко появятся проблемы со здоровьем,как уже было и есть после прихода таких компаний.

Гость|31.10.2017 15:19|

могут взять на вооружение а могут не взять, тут Пензаинформ надвое сказала

Имя: Гость
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