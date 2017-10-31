Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|31 окт 2017|16:03
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  67.64  |  $  58.12
 

Общество | В Иссе пенсионерка ударила полицейского по голове, защищая сына

31.10.2017|15:29
Печать

В Иссинском районе вынесли приговор 67-летней местной жительнице, которая публично оскорбила и ударила представителя власти, исполнявшего свои должностные обязанности.

12 сентября на Ленинской улице в Иссе участковый уполномоченный собирался задержать сына подсудимой. Мужчина находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Увидев это, пенсионерка при людях стала выражаться нецензурной бранью в адрес полицейского и несколько раз ударила его по голове.

Впоследствии женщина не признала свою вину, пояснив, что все сговорились против нее: участкового она не оскорбляла и не била, он ее оговаривает, как и свидетели.

Однако, как сообщили в Иссинском районном суде, эти доводы были признаны надуманными и пенсионерке назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно.

В июне 49-летняя жительница Наровчатского района напала на инспектора ГИБДД, защищая зятя.

0
0
0
0
 
Гость|31.10.2017 15:42|

опасные старухи в гневе

Гость|31.10.2017 15:55|

Гость писал(a):

опасные старухи в гневе
И не говори, кормить то её кто будет "участковый" или государство сжалится?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!