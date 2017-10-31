31.10.2017 | 15:29

В Иссинском районе вынесли приговор 67-летней местной жительнице, которая публично оскорбила и ударила представителя власти, исполнявшего свои должностные обязанности.

12 сентября на Ленинской улице в Иссе участковый уполномоченный собирался задержать сына подсудимой. Мужчина находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Увидев это, пенсионерка при людях стала выражаться нецензурной бранью в адрес полицейского и несколько раз ударила его по голове.

Впоследствии женщина не признала свою вину, пояснив, что все сговорились против нее: участкового она не оскорбляла и не била, он ее оговаривает, как и свидетели.

Однако, как сообщили в Иссинском районном суде, эти доводы были признаны надуманными и пенсионерке назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно.

В июне 49-летняя жительница Наровчатского района напала на инспектора ГИБДД, защищая зятя.