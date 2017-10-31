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Общество | В 2017 году зарплата врачей в Пензенской области увеличилась почти на 10%

31.10.2017|16:39
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В Пензенской области у всех категорий работников бюджетной сферы за 9 месяцев 2017 года увеличилась средняя заработная плата по сравнению с аналогичным периодом 2016-го.

Об этом заявил министр труда, соцзащиты и демографии региона Евгений Трошин на заседании в правительстве во вторник, 31 октября.

Евгений Трошин привел данные мониторинга. «У врачей зарплата увеличилась на 9,9%, у среднего медперсонала - на 5,3%, у младшего медперсонала - на 31,4%, у педработников общего образования - на 2,7%, дополнительного образования - на 8,9%, дошкольного образования - на 0,8%, у преподавателей и мастеров среднего профессионального образования - на 2,8%», - сообщил министр.

Что касается соцработников и работников культуры, то у них, согласно докладу министра, средняя зарплата увеличилась на 29,9% и 24,7% соответственно.

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Гость|31.10.2017 17:04|

эт таперича они хворь на 10% лучше лечить начнут?

Гость|31.10.2017 17:10|

Видите, как хитро озвучена информация. Ни одной реальной цифры, одни пустые проценты, не несущие никакой смысловой нагрузки.

Все цифры достигаются только одним путём: усилением гнёта, увеличением нагрузки на работников. Так оно везде у нас происходит. Мол, плохо работаем, производительность труда как в странах Африки.

Я не медицинский работник. возможные упрёки оставьте для других.

Гость|31.10.2017 17:13|

А давайте президенту все свои расчетки пошлём и пусть нам расскажут, где это з/п увеличилась? Уменьшилась, да.

Начальство не в счёт, у них наверняка увеличилась (если так отчитываются)

Гость|31.10.2017 17:23|

Гость писал(a):

А давайте президенту все свои расчетки пошлём и пусть нам расскажут, где это з/п увеличилась? Уменьшилась, да.

Начальство не в счёт, у них наверняка увеличилась (если так отчитываются)

А зачем вы предлагаете слать расчётки? Вы же сами отвечаете на вопрос: у начальства зарплата увеличилась, вот и произошло повышение на 10%. А если у вас даже уменьшилась, то у них пропорционально увеличилась на 20%. Министр то большой хитрован, прямо-таки факир в белом халате.

Гость|31.10.2017 17:23|

Гость писал(a):

эт таперича они хворь на 10% лучше лечить начнут?
Сам-то кем трудишься ? (если конечно трудишься). Т.е. когда тебе на N% зарплату поднимали, так ты сразу на столько же лучше начинал работать? Или просто потрындеть? Вроде надо как-то власть обделать, а зацепиться пока не придумал за что?

Гость|31.10.2017 17:32|

Гость писал(a):

А давайте президенту все свои расчетки пошлём и пусть нам расскажут, где это з/п увеличилась? Уменьшилась, да.

Начальство не в счёт, у них наверняка увеличилась (если так отчитываются)

Там же ясно сказано, какой категории на сколько повысили. "...у младшего медперсонала - на 31,4%" С каких пор начальство стало младшим медперсоналом? Прежде чем Президенту писать, на адекватность проверьтесь)))

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