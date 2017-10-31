31.10.2017 | 16:39

В Пензенской области у всех категорий работников бюджетной сферы за 9 месяцев 2017 года увеличилась средняя заработная плата по сравнению с аналогичным периодом 2016-го.

Об этом заявил министр труда, соцзащиты и демографии региона Евгений Трошин на заседании в правительстве во вторник, 31 октября.

Евгений Трошин привел данные мониторинга. «У врачей зарплата увеличилась на 9,9%, у среднего медперсонала - на 5,3%, у младшего медперсонала - на 31,4%, у педработников общего образования - на 2,7%, дополнительного образования - на 8,9%, дошкольного образования - на 0,8%, у преподавателей и мастеров среднего профессионального образования - на 2,8%», - сообщил министр.

Что касается соцработников и работников культуры, то у них, согласно докладу министра, средняя зарплата увеличилась на 29,9% и 24,7% соответственно.