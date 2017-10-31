31.10.2017 | 15:13

Новое здание на улице Карпинского, вероятнее всего, будет снесено в ближайшее время. В прокуратуре уверены, что строение возвели на этом месте незаконно.

«При выдаче указанного разрешения документацией была заложена площадь возводимого объекта 325 кв. м. Проверкой установлено, что фактически возводится сооружение площадью порядка 2 000 кв. м», - сообщила помощник прокурора Ленинского района г. Пензы Ольга Бойко.

Кроме нарушений требований градостроительного законодательства, выявлено пренебрежение санитарно-эпидемиологическими нормами. Возведенный объект находится от ближайшего дома на расстоянии менее 16 метров.

Кстати, местные жители, наблюдавшие за становлением потенциального супермаркета, мягко говоря, мало порадовались новому соседу.

«Вот этого многострадального центра строительство перманентно ведется уже два года. Периодически они то начинают стройку, то ее заканчивают, то начинают втихаря, потихонечку. Вот, значит, приедут - их оштрафуют», - рассказала местная жительница Галина.

Теперь над новым объектом тучи сгустились по-настоящему.

«Пензенским областным судом вынесено решение, согласно которому указанное разрешение на строительство признано незаконным. В связи с тем, что указанное решение вступило в законную силу с момента вынесения, прокуратурой Ленинского района было инициировано возбуждение искового производства в Ленинском районном суде о сносе объекта», - добавила Ольга Бойко.

Ломать построенное или нет, решит суд в ближайшее время.