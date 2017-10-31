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Общество | Пензенцы боятся заявить о коррупции в сфере медицины

31.10.2017|15:36
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Согласно социологическим исследованиям, проведенным на территории Пензы, Заречного и Кузнецка, а также в 14 районах области, в антирейтинге сфер, подверженных коррупции, первое место заняло здравоохранение, второе - ГИБДД и третье досталось образованию. Свое мнение высказали около 1 400 жителей региона, 100 из них - руководители коммерческих структур.

«И наиболее коррумпированными в этом плане территориями оказались Пензенский район (28% опрошенных), город Пенза (26,3 %) и город Заречный (23,4%)», - сообщила первый проректор Института регионального развития Пензенской области Елена Прохорова.

«Я абсолютно согласен с социологическими выводами в том, что с точки зрения коррупции система здравоохранения несовершенна. И по опросам видно, что это имеет место. Но я несогласен, что все врачи - коррупционеры, это неправда», - подчеркнул губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Кстати, рассказать о конкретных случаях коррупции со стороны медиков многие пензенцы отказались. По их мнению, собственное здоровье дороже любых денег.

«Я еще жить хочу, извините», - увильнула от ответа горожанка.

«Это такая сфера... Мы зависим от медицины здорово и поэтому суем во все щели, вот и все», - высказалась другая пензячка.

«Потому что мы, наверное, сейчас коммерческое государство, я думаю, из-за этого», - предположила еще одна жительница Пензы.

За 10 месяцев текущего года в области в отношении должностных лиц было выявлено 46 фактов коррупции, 7 из них - взятки.

«Наиболее характерные преступления в бюджетной сфере на современном этапе - это посягательства на бюджетные средства, выделяемые на финансирование целевых федеральных, региональных программ и социальные нужды», - отметил и. о. начальника УЭБ и ПК УМВД России по Пензенской области Денис Новиков.

На заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Пензенской области в качестве одного из способов борьбы с этим злом было предложено введение в школах тематических уроков.

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