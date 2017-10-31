31.10.2017 | 10:20

Активисты поискового отряда «Сивашский плацдарм» просят откликнуться родственников уроженца Мокшанского района Пензенской области Федора Ивановича Мещерякова, чьи останки были обнаружены на Крымском полуострове.

Как ранее сообщал телеканал «Наш дом», солдата Великой Отечественной войны опознали благодаря самодельному портсигару, который лежал в его кармане.

В марте 1944 года старший сержант, заместитель командира взвода 589-го стрелкового полка 216-й стрелковой дивизии Федор Мещеряков попал в окружение в окрестностях села Вишневка, расположенного на Крымском полуострове. С тех пор он считался без вести пропавшим, и только сейчас выяснилось, что солдат попал под минометный обстрел и не смог выбраться.

Поисковики обнаружили также отчетную карточку с фотографией Федора Мещерякова, которая, возможно, поможет родственникам опознать его.

Федор Мещеряков родился в 1915 году. До призыва он жил с семьей в поселке Калиновка города Сталино, ныне Донецка. Если у погибшего солдата остались родственники в Пензенской области, их просят связаться с поисковиками по телефону +7-978-888-91-05.