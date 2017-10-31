31.10.2017 | 10:44

В Пензенской области повышается уровень доверия населения к органам власти. Данная информация была озвучена на заседании комиссии по противодействию коррупции, состоявшемся во вторник, 31 октября.

«Если в 2015 году антикоррупционную борьбу органов власти всех уровней как неэффективную оценивали 57% жителей региона, то в 2016-м их количество сократилось до 39,3%, а в 2017-м - до 23,7%», - озвучила результаты социологического исследования первый проректор института регионального развития Елена Прохорова.

По ее словам, в опросе участвовали около 1 400 респондентов. 1 300 были опрошены методом случайной выборки и еще 100 - из числа лиц, занимающих руководящие должности в коммерческих организациях на территории области.

Елена Прохорова уточнила, что главными причинами распространения коррупции респонденты считают наличие нечестных людей, недостаток контроля со стороны руководства и несовершенство законодательства.

По данным опроса, наиболее коррумпированными считаются Пензенский район, Пенза и Заречный. Самый низкий показатель у Неверкинского района.

Наиболее коррумпированными граждане считают систему здравоохранения, ГИБДД и сферу образования. Лидеры не меняются на протяжении последних трех лет.

Наименее коррумпированными оказались процесс оформления субсидий, рассмотрение дел в судах и решение налоговых вопросов.

Губернатор Иван Белозерцев согласился с выводами исследования о том, что самый высокий уровень коррупции наблюдается в сфере здравоохранения.

«Только я не согласен, что все врачи - коррупционеры. Часто мы сами по зову сердца несем что-то врачу в благодарность за то, что он нас вылечил. Когда человек сам приносит врачу что-то, тот отказывается, а он все равно оставляет, уходит и потом говорит о коррупции, у него есть на это право. Мы должны заниматься с врачами, чтобы они ничего не брали», - отметил Иван Белозерцев.

В качестве положительного примера глава региона привел кардиологический центр.

«Там даже коробки конфет «Птичье молоко» не возьмут, потому что главный врач сразу выгонит. И дело не в том, что там другие зарплаты. Смог главврач навести там порядок, почему мы не можем сделать то же самое в муниципальных учреждениях здравоохранения?» - поинтересовался губернатор.

В заключение Иван Белозерцев подчеркнул, что вопросом коррупции надо заниматься более предметно. В настоящее время, по его мнению, в этой области сделано еще далеко не все.