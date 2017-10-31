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Общество | Иван Белозерцев не согласился с тем, что все врачи - коррупционеры

31.10.2017|10:44
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В Пензенской области повышается уровень доверия населения к органам власти. Данная информация была озвучена на заседании комиссии по противодействию коррупции, состоявшемся во вторник, 31 октября.

«Если в 2015 году антикоррупционную борьбу органов власти всех уровней как неэффективную оценивали 57% жителей региона, то в 2016-м их количество сократилось до 39,3%, а в 2017-м - до 23,7%», - озвучила результаты социологического исследования первый проректор института регионального развития Елена Прохорова.

По ее словам, в опросе участвовали около 1 400 респондентов. 1 300 были опрошены методом случайной выборки и еще 100 - из числа лиц, занимающих руководящие должности в коммерческих организациях на территории области.

Елена Прохорова уточнила, что главными причинами распространения коррупции респонденты считают наличие нечестных людей, недостаток контроля со стороны руководства и несовершенство законодательства.

По данным опроса, наиболее коррумпированными считаются Пензенский район, Пенза и Заречный. Самый низкий показатель у Неверкинского района.

Наиболее коррумпированными граждане считают систему здравоохранения, ГИБДД и сферу образования. Лидеры не меняются на протяжении последних трех лет.

Наименее коррумпированными оказались процесс оформления субсидий, рассмотрение дел в судах и решение налоговых вопросов.

Губернатор Иван Белозерцев согласился с выводами исследования о том, что самый высокий уровень коррупции наблюдается в сфере здравоохранения.

«Только я не согласен, что все врачи - коррупционеры. Часто мы сами по зову сердца несем что-то врачу в благодарность за то, что он нас вылечил. Когда человек сам приносит врачу что-то, тот отказывается, а он все равно оставляет, уходит и потом говорит о коррупции, у него есть на это право. Мы должны заниматься с врачами, чтобы они ничего не брали», - отметил Иван Белозерцев.

В качестве положительного примера глава региона привел кардиологический центр.

«Там даже коробки конфет «Птичье молоко» не возьмут, потому что главный врач сразу выгонит. И дело не в том, что там другие зарплаты. Смог главврач навести там порядок, почему мы не можем сделать то же самое в муниципальных учреждениях здравоохранения?» - поинтересовался губернатор.

В заключение Иван Белозерцев подчеркнул, что вопросом коррупции надо заниматься более предметно. В настоящее время, по его мнению, в этой области сделано еще далеко не все.

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Гость|31.10.2017 11:07|

" И дело не в том, что там другие зарплаты. " как раз в этом.

Гость|31.10.2017 11:09|

penzainform.ru писал(a):

Смог главврач навести там порядок, почему мы не можем сделать то же самое в муниципальных учреждениях здравоохранения?» - поинтересовался губернатор.
Начните с крупняка-с онкологии.Десятилетиями не могут решить там проблему коррупции. Тем более кардиоцентр там рядом,пусть перенимают его опыт.

Гость|31.10.2017 11:10|

penzainform.ru писал(a):

И дело не в том, что там другие зарплаты.
— Поверь мне, Карлсон, не в пирогах счастье…

— Ты что, с ума сошёл? А в чём же ещё?

(С) М/ф "Малыш и Карлсон"

Гость|31.10.2017 11:10|

penzainform.ru писал(a):

Только я не согласен, что все врачи - коррупционеры.
Правильно, НЕ ВСЕ врачи коррупционеры.

Гость|31.10.2017 11:14|

Главных врачей проверяйте.Ходит по кругу одна и таже замусоленная колода бездарей, полуграмотных напыщенных индюков и обнаглевших мажоров.

Гость|31.10.2017 11:15|

а о качестве лечения когда будет информация

Гость|31.10.2017 11:20|

разговор необходимо вести о качестве лечения

качество излечивания присутствует

или как

где Результат

где Результат качества лечения

где изготовленная Пензенскими инженерами в Пензенском цехе , заводе, предприятие

цифровая рентгенография

МРТ аппаратура

Гость|31.10.2017 11:21|

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской области повышается уровень доверия населения к органам власти. Данная информация была озвучена на заседании комиссии по противодействию коррупции, состоявшемся во вторник, 31 октября.
...способствуют повышению доверия сданный перинатальный центр, достроенный цирк, реконструированный планетарий и набережная Суры, вновь запущенная канатная дорога и т.п.

Особо способствует повышению доверия ряд лиц входивших в состав руководства города и области, что сейчас находятся под следствием, либо бывшим под следствием но со снятыми обвинениями.

Жить стало лучше товарищи! Жить стало веселее! Когда на крестный ход пойдём?

Гость|31.10.2017 11:24|

главная причина -это зарплата

Минимальный размер оплаты труда не менее десяти долларов в час

9:00-10:00

десять

долларов

10:00-11:00

десять

долларов

11:00-12:00

десять

долларов

12:00-13:00

десять

долларов

о б е д

14:00- 15:00

десять

долларов

15:00-16:00

десять

долларов

16:00-17:00

десять

долларов

Итого : семьдесят долларов

а какая зарплата в Баден -Вюртемберге в Фленсбурге

в Германии вроде зарплата

порядка не менее 8,5 евро за один рабочий час

примерно так

в т о р н и к

9.00-10.00 8,5 евро

10.00-11.00 8,5 евро

11.00-12.00 8,5 евро

12.00-13.00 8,5 евро

13.00-14.00 обед

14.00-15.00 8,5 евро

15.00-16.00 8,5 евро

16.00-17.00 8,5 евро

Итого: 59,5 евро

а какая минимальная зарплата в Италии

Гость|31.10.2017 11:30|

В онкодиспансере в радиологическом отделении сам завотделением глядя пациенту в глаза озвучивает таксу:за неделю лечения лично ему 3000 руб, другим - 2000 руб. но одноразово, а сам - еженедельно имеет три штуки с чел., а сколько их там, да больной лежит, как правило, три недели. И не один курс. Так внаглую брать не будет, значит делится.

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