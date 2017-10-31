31.10.2017 | 13:07

Процесс выделения и расходования бюджетных средств требует серьезной проверки со стороны должностных лиц правительства Пензенской области, руководителей и личного состава правоохранительных органов. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев на заседании комиссии по противодействию коррупции во вторник, 31 октября.

«Действительно, средства очень большие. Они выделяются на реализацию полномочий муниципальных образований. Деньги очень большие. Организуются и проводятся торги, закупки, приобретается оборудование. Конечно, здесь поле деятельности для нарушений очень серьезное», - отметил глава региона.

По мнению Ивана Белозерцева, задача правительства - подобрать таких людей, которые были бы порядочными, добросовестными и неангажированными, чтобы минимизировать возможные нарушения.

«Тем не менее нарушения все равно совершаются. О чем можно говорить, если в Городищенском районе главный бухгалтер, о которой бывший глава говорил, что она хорошая, давно работает, вымогала у предпринимателя деньги, чтобы она впоследствии законным образом как главный бухгалтер вместе с главой выплатила ему деньги за объем выполненных работ. Хотела решить какую-то свою проблему. Вот решила - уголовное дело. Может быть, и присядет», - привел пример Иван Белозерцев.

Второй пример губернатора касался главы сельского поселения в Бессоновском районе: «Какое он имеет отношение к земле? Как он может без согласия главы района проводить какие-то процедуры? Перед отъездом в отпуск взял 50 или 60 тысяч рублей в качестве взятки от предпринимателя за оказанную услугу».

В третьем примере главы региона фигурировал один из предпринимателей. «Мне совсем недавно, буквально четыре месяца тому назад, рассказывали, как человек работал в бизнесе, закупал реагент и делился с нашими же, кто работает в этой системе. Он сказал: «Пензенская область еще ничего, вот в Мордовии, в Саратовской области ребята покруче. Схемы, которые к вам приходят, там уже опробованы». Я двух человек тогда уволил», - вспомнил Иван Белозерцев.

В заключение губернатор призвал зампредов правительства и глав муниципальных образований более тщательно изучать технические задания при проведении торгов и госзакупок и задавать вопросы по любому подозрительному поводу. А если будут встречаться нарушения - «безбожно увольнять» тех, кто готовил техзадания. Он подчеркнул, что любая финансовая поддержка должна скрупулезно проверяться.